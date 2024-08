AMLO le manda mensaje a Emilio Azcárraga tras polémicas en La Casa de los Famosos: “Por decencia y ética” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Las polémicas, peleas y chismes en La Casa de los Famosos 2024 parecen haberse salido de control, al grado de que incluso el mismo presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha opinado del reality show en su conferencia matutina y le ha mandado un mensaje a Emilio Azcárraga para que intervenga ante las denuncias de violencia de género que hay.

Durante su Mañanera de este jueves 15 de agosto, AMLO fue cuestionado sobre todo lo que ocurre en el programa de telerrealidad que es conducido por Galilea Montijo, luego de que las peleas que ha generado Adrián Marcelo provocaran que la Secretaría de la Mujer de la CDMX tuviera que emitir un comunicado pidiendo su expulsión por las fuertes agresiones que ha cometido en contra de Gala Montes.

Aunque reconoció que sabe del programa y que piensa que La Rosa de Guadalupe es más exitosa, Andrés Manuel López Obrador no dudó en emitir un mensaje al hijo de El Tigre Azcárraga para escalar la denuncia y así dejar de lado las decisiones que pudiera llegar a tener la producción.

Andrés Manuel López Obrador reconoció que conoce el reality show Televisa, aunque espera que el hijo de ‘El Tigre’ Azcárraga intervenga ante las denuncias de violencia de género (Jovani Pérez/Infobae)

“No permita vulgaridades, expresiones tóxicas o insultos”: AMLO a Emilio Azcárraga

El presidente de México le pidió a Emilio Azcárraga, dueño de Grupo Televisa, que no permita que " vulgaridades, expresiones tóxicas o insultos” sean emitidos en televisión abierta y con alcance nacional:

“Lo que tienen que hacer ahí los dueños es autolimitarse, por cuestiones de decencia de ética, o sea Emilio Azcárraga y los dueños de Televisa porque ni modo de que están permitiendo vulgaridades o expresiones tóxicas o insultos, pero eso depende de ellos”, AMLO.

Además, aseguró que el pueblo mexicano no es el mismo del pasado y su conciencia sobre elección de contendidos que debería o no consumir es mayor a la que se tenía años atrás.

“Tenerle confiesa a la gente, el pueblo de México es muy consciente, ya no hay ciudadanos imaginarios, ya no hay ninguneo, el pensar que el público no tiene capacidad para saber qué conviene y que no conviene, es sabio y sin duda la mayor riqueza de México es la honestidad. Entonces cualquier familia la saber que hay un programa de pura vulgaridad no le importa, no le interesa”.

AMLO afirma que ciudadanos son los responsables de ver La Casa de los Famosos. | Portada: Jovany Pérez, Infobae México.

En el mismo sentido, AMLO demeritó el posible alcance que pueda llegar a tener el reality show de Televisa en comparación con la población total que tiene el país.

“Cuando hablan de éxito hay que ver cuánto, porque somos 130 millones de habitantes, cuántos creen que ven ese programa, cuando mucho 10. No me ha tocado saber de que sea muy famoso, no sé, yo ando en otras cosas”.

Para finalizar, el presidente de México aseguró que Emilio Azcárraga es un hombre de principio, por lo que no permitiría que el contendido violento de La Casa de los Famosos continúe en su empresa de telecomunicaciones sin modificaciones o intervención de él.

“A lo mejor no lo sabía Emilio Azcárraga, porque tiene hijas, hijos, nietos, bueno no sé si tiene nietos ja, ja, tiene familiares, además es una gente con principios. A veces no se mete en todo y son los productores y luego solo para ganar rating, es sensacionalista, ojalá sirva lo que estás haciendo”, finalizó.