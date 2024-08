“¿Y la salud mental?”; Televisa estaría planeando que mamá de Gala Montes visite de sorpresa a su hija en LCDLF por rating

“Rodrigo Fragoso es un asco de persona, se siente intocable, es de los 3 o 4 RP’s (si así se les puede llamar a esos parásitos) que solo buscan encontronazos entre sus artistas, Adame, Sabrina, Niurka, Trejo, etc. Uno de mis RP’s hacia eso, fue el que me llevo con Shanik a su programa (y me acabó obviamente) por esas personas el medio está como está, y no miden el daño que ocasionan”.