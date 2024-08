David Ortega, actor de La Rosa de Guadalupe, amenaza con golpear y demandar a Ricardo Peralta por llamarlo escort (Fotos: Instagram/@davidortega/ ViX)

El reciente escándalo generado por el influencer Ricardo Peralta, quien aseguró que un conocido modelo y actor de La Rosa de Guadalupe había recibido dinero por servicios íntimos, ha encendido las redes. En el foco está el David Ortega, quien vehementemente ha negado las acusaciones y ha exigido pruebas de las afirmaciones.

Durante una intervención en el programa La Casa de los Famosos México 2024, La Loba habló sobre personas en el entretenimiento que trabajan como escorts, mencionando a un individuo cuyas iniciales se asemejan a las de David Ortega. Sin embargo, Peralta no reveló nombres completos. “3 mil como los chavos como Dave (se tapa la boca)... Es amigo de la Wendy. Ese sí está caro, pero ese solo es trato de novios”, dijo Ricardo, generando una ola de especulaciones entre los seguidores del programa.

David Ortega, al enterarse de los comentarios, externó su molestia en declaraciones a la revista TVNotas. “Ricardo aseguró que soy escort. Que presto servicios de acompañamiento. Es mentira”, afirmó Ortega. Además, calificó estas acusaciones como perjudiciales para su reputación y enfatizó que no conocía a Peralta, ni él a él. “No dijo mi nombre, pero sí mis iniciales D y O”, agregó.

El creador de contenido aseguró que tomará acciones legales en contra del habitante de ‘La Casa de los Famosos México’ por haberlo difamarlo a nivel nacional en el reality de Televisa (Jesús Aviles/Infobae México)

Famoso modelo amenaza con demandar y golpear a Ricardo Peralta cuando salga de La Casa de los Famosos México 2024

Ortega también desmintió las acusaciones sobre el cobro de 70 mil pesos (aproximadamente 3.500 dólares) por sus servicios y retó a Peralta a presentar pruebas concretas o enfrentar las consecuencias legales.

“Reto a Ricardo Peralta a que presente pruebas, o a alguien que haya pagado por mi compañía o por un servicio. Y le pago los 4 millones de pesos, los cuales no ganará en el reality”, desafió Ortega.

En una serie de declaraciones adicionales, Ortega criticó severamente el comportamiento de Peralta. “Su comportamiento habla por sí solo. Me da lástima que solo lo hace para llamar la atención”, expresó Ortega sobre Peralta, agregando que considera al influencer como una persona “detestable” y “doble cara”. Ortega también mencionó que tiene la intención de enfrentar a Peralta una vez que finalice su participación en el reality.

“Lo voy a encarar. No es justo lo que me hizo. Yo no me meto con nadie, pero pendej* no soy. Pienso en demandarlo por difamación y en romperle la cara”.

Quién es David Ortega, el mexicano que habría conquistado el corazón de Wendy Guevara (Foto: Instagram/@davidortega55)

David Ortega no es un desconocido en el mundo del entretenimiento. Conocido por su victoria en el certamen Mr. Universo Mesoamérica en 2017 y por su participación en el concurso de dobles de William Levy en el programa “Hoy”, Ortega ha consolidado su presencia en los medios.

Además, su participación en el reality show Survivor en 2022, donde alcanzó el quinto lugar, y su reciente proyecto junto a Eleazar Gómez, José Carlos Ferrera y César Ureña han mantenido su nombre en el ojo público.