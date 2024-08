Quién es Alejandro Svarch Pérez, próximo director del IMSS-Bienestar en el gobierno de Claudia Sheinbaum

Sheinbaum dijo que Svarch trabajará de la mano con Zoé Robledo y David Kershenobich. (Infobae México/Jovani Pérez)

Este martes 13 de agosto, la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer a un nuevo integrante de su gabinete ampliado. Se trata de Alejandro Svarch Pérez, quien se desempeñará como titular del IMSS-Bienestar en el próximo sexenio: “Estoy muy contenta de que acepte esta responsabilidad”, apuntó la futura mandataria.

“Le he pedido que se incorpore como director del IMSS-Bienestar. Ustedes saben que es una de las instituciones de salud más importantes del Estado mexicano, es la propuesta que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar y dar el acceso a la salud, el derecho a la atención por parte del Estado a todos aquellos que no tienen derechohabiencia”, apuntó la morenista durante la presentación.

Vale recordar que el programa de salud pública universal, de cual actualmente forman parte 23 estados, estaba a cargo del propio Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin embargo, cuando se ratificó la permanencia de Zoé Robledo Aburto como titular del mismo, Claudia Sheinbaum anunció que el IMSS-Bienestar tendría su propio titular.

Tras su nombramiento, Alejandro Svarch se dijo agradecido con la presidenta electa por la confianza depositada en él para comandar tan importante tarea : “El IMSS-Bienestar representa una nueva visión del sector salud, donde la atención sanitaria es un derecho y no una mercancía. Cada hospital, cada unidad, cada consultorio de esta institución es un lugar donde todas y todos somos bienvenidos”, declaró el futuro director del programa.

Palabras de Alejandro Svarch Pérez después de ser presentado como nuevo Director General del IMSS - Bienestar

Alejandro Svarch Pérez destacó también que una de las cualidades del IMSS-Bienestar es que, pese a que la atención es gratuita, eso no significa que no sea de excelencia y con calidez humana. Se comprometió a trabajar arduamente para que nunca más haya mexicanos que, al no poder pagar, se queden sin atención médica, “estoy seguro que con su liderzago, doctora, construiremos uno de los mejores sistemas de salud del mundo”, agregó.

¿Quién es el futuro titular del IMSS-Bienestar?

Es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una especialidad en Medicina Interna, además de una Maestría en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). De 2008 a 2016, se desempeñó como profesor, principalmente de Fisiología, en la Máxima Casa de Estudios.

De 2005 a 2006 participó en el Programa de Intercambio de Rotación Clínica en el Hospital Infantil William Soler de La Habana, Cuba. De 2007 a 2010 formó parte de la Red Médica de Ayuda a Refugiados (Remar) en la organización Sin Fronteras IAP; y de 2010 a 2011 colaboró en el área de Medicina Interna del Centro Médico Universitario Hadassah Ein Kerem en Jerusalén, Israel.

Svarch Pérez lleva más de cinco años colaborando en la Secretaría de Salud. (Cuartoscuro)

De 2012 a 2014 fungió como investigador clínico asociado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán; y de 2014 a 2017 fue médico en el área de Medicina Interna en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad; de 2017 a 2018 fue miembro del Consejo Directivo de Médicos Sin Fronteras para Latinoamérica, donde también se desempeñó en ese periodo como director adjunto de los Laboratorios Independientes de Desarrollo de Evidencias en Salud Medioambiental (LIDES).

En 2018 llegó a trabajar a la Secretaría de Salud (Ssa) federal, primero como director General de Relaciones Internacionales, después como coordinador Médico Nacional y, desde el año 2021, es titular de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Ha impulsado de manera frontal una batalla contra la corrupción, generando la reestructuración de la agencia y la digitalización de los procesos de registro”, destacó Sheinbaum Pardo.

Perfil de Alejandro Svarch, próximo director del IMSS-Bienestar. (Infobae México/Jesús Avilés)