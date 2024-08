La detención del Mayo Zambada rompió la relación de abrazos y amistad de AMLO con el Cártel de Sinaloa: Edgardo Buscaglia

El presidente Andrés Manuel López Obrador coincidió con ‘El Mayo’ Zambada que con detención de cabecillas del narco no resuelve el problema del narcotráfico (Jovani Pérez)

El arresto de Ismael El Mayo Zambada no sólo tomó desprevenido al Gobierno de México, también exhibió a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana y al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las autoridades mexicanas tuvieron que esperar dos semanas para conocer la versión oficial de Estados Unidos respecto al arresto del Mayo Zambada; ésta fue entregada por el embajador Ken Salazar y como respuesta a las declaraciones de AMLO sobre la supuesta falta de colaboración de EEUU con el Gobierno de México en el asunto.

A pesar de que Ken Salazar señaló que la FGR estuvo al tanto de la información en poder del Departamento de Justicia de EEUU y recalcó que la relación con México es de colaboración y respeto a su soberanía, el académico de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia señala:

“Al gobierno de AMLO lo tomaron por sorpresa, quedó pedaleando en el aire y era obvio: hay una enorme corrupción, la había en los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto; pero la hay aún más en el caso de López Obrador. Entonces, no iban a compartir información ligada a un operativo de inteligencia previo”.

Además de la versión oficial de EEUU, circulan otras de periodistas que sostienen que se trató de una entrega pactada, de un secuestro o de un engaño de Joaquín Guzmán López para que El Mayo Zambada subiera por su propio pie al avión que lo llevó al aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México.

Sin embargo, Edgardo Buscaglia, recalca que todas las versiones tienen un común denominador: “Fue un operativo de inteligencia orquestado con bastante habilidad, ya sea porque elementos del gobierno americano estaban o no presentes, si fue sólo una iniciativa de Joaquín Guzmán López o si existió una, dos o tres aviones involucrados”.

La secretaria de Seguridad de México, Rosa Rodríguez, informa sobre la detención de los narcotraficantes Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo" Guzmán, e Ismael "El Mayo" Zambada, junto al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional en Ciudad de México, México. 26 de julio de 2024. REUTERS/Henry Romero

La simbiosis del Cártel de Sinaloa con el Estado Mexicano

Para el escritor y académico de la Universidad de Columbia, la detención del Mayo Zambada -cualquiera que sea la razón- puso un alto a la simbiosis de corrupción a la que se encaminaba el Cártel de Sinaloa (al menos la facción de Zambada García) con el Estado Mexicano.

“De ahí -de esa simbiosis- la relación de este gobierno de AMLO con el Cártel de Sinaloa; que era en realidad una relación de amistad y abrazos, usando la palabra ‘abrazos’ en el sentido que la usó el presidente”.

Edgardo Buscaglia aclaró para Infobae México que hasta el momento no hay información precisa sobre los pactos a los que pudo haber llegado el cofundador del Cártel de Sinaloa con los gobiernos de México o Estados Unidos; empero, señaló que existen antecedentes de organizaciones criminales chinas con operaciones en Chile, Argentina o Bolivia y que terminaron trabajando “mano a mano” con el Estado.

“Son un tentáculo de la política exterior de China, Corea del Norte, Rusia o Venezuela; son delincuencia organizada de Estado que opera como un tentáculo de las políticas exterior e interior”.

Tomando como ejemplo el caso de las redes criminales chinas que trafican con minerales en Sudamérica, Edgardo Buscaglia señala que debido al tamaño, organización y poder del Cártel de Sinaloa, su futuro estaba encaminado a hacer una “simbiosis de corrupción con el Estado” para sobrevivir y prosperar.

“Esa era la estrategia que apuntaba a realizar y lo estaba haciendo ya a nivel de los estados de Durango y Sinaloa, de operar coordinadamente junto al Estado, metiendo dineros en contrataciones públicas, construcción de puentes y caminos, para transformarse en un tentáculo (criminal) de los Estados”.

Las recientes declaraciones del Mayo Zambada han sacudido el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda. (CUARTOSCURO/FB: Héctor Melesio Cuén)

“La ‘mafiocracia’ de México defiende a los suyos”

Una de las versiones que circulan sobre la detención del Mayo Zambada también involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y electo diputado federal, Héctor Melesio Cuén, quienes presuntamente se reunirían con el líder del Cártel de Sinaloa a manera de “moderador” en la pelea que tenía enfrentados a ambos.

En una carta difundida por el abogado Frank Pérez y presuntamente firmada por El Mayo Zambada, se hace alusión a esta reunión; en respuesta, los gobernadores de Morena y el líder del partido oficialista hicieron circular un desplegado de “absoluto respaldo ante las mentiras y estigmatización de las que ha sido objeto Rubén Rocha Moya”.

AMLO también habló del tema y calificó como un acto de congruencia y “valor civil” que el gobernador de Sinaloa haya respondido el mismo día en que se hizo pública la carta: “Yo no estaba ese día en Sinaloa; no tiene nadie del crimen organizado por qué citarme para resolver un problema; no tenemos complicidad con nadie. Si le dijeron que iba a estar yo, le mintieron y si les creyó, pues cayó en la trampa”.

“La ‘mafiocracia’ de México defiende a los suyos”, respondió Edgardo Buscaglia al desplegado de Morena en redes sociales.