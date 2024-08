Faisy revela el futuro de Mariana Echeverría en Me Caigo de Risa tras su POLÉMICO paso por LCDLF: “Es mejor acabar bonito”

Faisy se pronunció sobre una campaña surgida en 'X', donde fans de MCDR piden que Mariana Echeverría no vuelva al programa. (@faisirrito, @marecheve)

Mariana Echeverría es la habitante de La Casa de los Famosos México que más encono ha generado en redes sociales, solo después de Adrián Marcelo. Sus acciones dentro del reality show han generado que antiguas compañeras del CEA expusieran casos de abuso, mientras celebridades como la Wanders Lovers, Raúl Magaña y Jessica Segura, la acusaran de ser una mala compañera o simplemente no ser digna de una amistad.

Durante las tres primeras semanas de LCDLFMX, Mariana Echeverría ha participado en las mayores polémicas y ha sido acusada de hacer bullying a Briggitte Bozzo y Gala Montes, integrantes del Team Mar.

Al margen de la animadversión que ha generado, el programa de espectáculos Chisme No Like hizo pública una investigación que la vincula a ella y a su hermana Ximena, en un accidente ocurrido en 2018 en Pachuca, donde dos adolescentes murieron trágicamente.

Bajo todo este contexto, en la red social ‘X’ cobró fuerza una campaña que exige que Mariana Echeverría no regrese a Me Caigo de Risa (MCDR), programa conducido por Faisy, quien durante un encuentro con la prensa dado a concoer en el canal del reportero Edén Dorantes, se pronunció sobre los motivos por los que desvinculó a Mariana de otro proyecto y habló de su futuro tras salir de La Casa de los Famosos México.

Revela por qué despidió a Mariana Echeverría de ‘Faisy Nights’

Una vez más, Faisy evitó dar su versión sobre su rompimiento con Mariana Echeverría, a quien acusó de ventilar el tema con la prensa: “Casi todo lo que ustedes saben de Mariana, de que si nos peleamos, es por boca de ella. Nunca me ha gustado estar en chismes, no me gusta hablar mal de nadie”.

“Mariana es la que ha ventilado eso en sus publicaciones antes de entrar a la casa, o en la entrevista de Yordi (Rosado). Yo lo que intento es tirar buena onda. Mariana es una persona con la que he convivido mucho tiempo de mi vida, hemos compartido nueve temporadas de Me Caigo de Risa y a ella y todos los que están adentro (de LCDLF) les deseo lo mejor”, indicó Faisy.

Evitó confirmar si el comportamiento que ha tenido Mariana dentro del reality show es el que la caracteriza dentro de las producciones en las que participa. Sin embargo, expresó que un proyecto como LCDLF somete a sus habitantes a un estrés alto que puede sacar una versión inédita de las celebridades que aceptan participar:

“Estar en un reality como ese, y que además sea tan agresivo en tan poquito tiempo, es algo que solo están viviendo ellos. Nunca he estado en uno ni sé cómo se comportan ni sé qué te pase en el encierro, pero lo que intento es tirar buena onda”.

Mariana Echeverría trabajó un tiempo en el programa nocturno de Faisy para el canal Unicable. (Instagram/@faisirrito)

Ante la insistencia de los reporteros, Faisy confirmó que su amistad con Mariana Echeverría se desgastó y que por esa razón decidió desvincularla del programa de Unicable, Faisy Nights:

“Lo que creo y he defendido, y que creo fue el inicio de la polémica entre Mariana y yo, que todos se sorprendían porque en Faisy Nights decidí no seguir con la relación entre Mariana y yo en el programa y todos se enojaban conmigo. Y es que, cuando no estás cómodo con alguien, es válido moverse”.

Respecto a los señalamientos hechos por la cantante Gloria Aura y otras estudiantes del CEA, quienes acusaron a Mariana de hacerles bullying, dijo: “Si hay personas que han sentido eso de Mariana, deben expresarlo en el momento y moverse. Yo lo que les puedo decir es que, en el momento en el que ya no me sentí cómodo, me hice a un ladito”.

Revela si Mariana saldrá de ‘Me Caigo de Risa’

Ante la campaña mediática que exige que Mariana Echeverría no regrese a Me Caigo de Risa, Faisy dejó en claro que se trata de una decisión que no está en sus manos: “Cuando era productor ejecutivo de Faisy Nights fue cuando tomé la decisión de yo seguir porque no me la pasaba bien. Yo no puedo sacarla ni no sacarla (de MCDR), eso está en las manos de la empresa y del productor. Lo que sí puedo decir es que, cuando alguien no está cómodo en un lugar, se tiene que mover. No vinimos a aguantar”.

“Si ella en su momento expresó que yo la hacía sentir mal, que no estaba cómoda conmigo, ¿por qué seguía cerca de mí? Yo decía, ‘¿por qué está saliendo a decir que su salud mental es más importante? Es mejor acabar bonito, que terminar enojados y cosas feas”, finalizó Faisy, dejando en el aire la permanencia de Mariana Echeverría en MCDR.

Faisy estrenó la novena temporada de Me Caigo de Risa. (@teletonmexico, X)