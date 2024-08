Sale a la luz caso que vincula a Mariana Echeverría y su hermana con dos muertes

Mariana Echeverría y su hermana Ximena fueron vinculadas a dos fallecimientos, de acuerdo con una investigación del programa Chisme No Like. (@marianaecheve)

La Casa de los Famosos México ha desempolvado el pasado de los habitantes que más animadversión han generado en redes sociales, siendo Mariana Echeverría la celebridad cuya imagen pública ha sido más afectada. En una reciente emisión de programa Chisme No Like se presentó una investigación que involucra a la conductora deportiva y a su hermana, Ximena Echeverría, en la muerte de dos jóvenes en Pachuca.

De acuerdo con Elisa Beristain, presentadora de la emisión de espectáculos, el caso data de 2018. Durante una transmisión en vivo, explicó que el programa investigó un incidente vial ocurrido en el bulevar Santa Catarina de Pachuca, donde murieron dos jóvenes.

El equipo de investigación de Chisme No Like contactó a supuestos testigos y familiares de las víctimas, cuyas identidades no fueron reveladas por la naturaleza del caso.

Hermanas Echeverría son señaladas de distribuir sustancias ilícitas

Con base a uno de los testimonios, en 2018, Mariana Echeverría habría invertido capital en un bar que era administrado por su hermana Ximena en la ciudad de Pachuca. El establecimiento operó durante un corto tiempo y tenía como clientela recurrente a estudiantes de la Preparatoria Zoebisch.

A través de un audio que fue distorsionado para resguardar la identidad del testigo, un hombre asegura haber estado en el incidente y acusa a Ximena de distribuir drogas en el establecimiento. En otra parte de la entrevista, relata que la hermana de Mariana Echeverría puso “algo” en la bebida que le ofreció a uno de los jóvenes, quien minutos más tarde murió tras impactar su auto contra el muro de un puente:

“Un jovencito sale de la prepa con su auto deportivo nuevecito y se bajan al bar con Ximena Echeverría, esta hace un video que después retira de redes... Ahí aparece diciendo: ‘no ma... ¿cómo agua?’, y se ve cómo le acerca un vaso como de whisky con algo y hielo, se lo toman los tres, ellos se salen del bar y se estampan”, narra el testigo entrevistado por el equipo de Elisa Beristain y Javier Ceriani.

Otro testigo, en un audio diferente, señala que los paramédicos que atendieron al joven tuvieron acceso a información importante que no formó parte de la investigación de caso: “Carlos, uno de los que fallecieron, todavía lo llevaron vivo a atender a un hospital muy cercano del ISSSTE... Llevaba una fractura craneoencefálica terrible y en el inter, comentan los chavos de la ambulancia, que le habían dado algo con su amiga Ximena”.

Mariana Echeverría y su hermana Ximena fueron vinculadas a dos fallecimientos, de acuerdo con una investigación del programa Chisme No Like. (Chisme No Like, @marianaecheve)

Involucran a Mariana Echeverría en otra muerte

El mismo programa presentó un segundo caso, donde Mariana Echeverría fue testigo de la muerte de un menor de edad donde, presuntamente ella y futbolistas invitados, jugaron a la ruleta rusa. La fuente asegura que, según testigos, la presentadora habría sugerido el juego:

“Lo que dijeron en Hidalgo es que fue un accidente, pero la versión que dieron ahí fue que estaban, que según que tiro al blanco y que entonces a él se le disparó, pero no era posible, encañonando directamente la sien, no es como que se le disparó (...) la gente que estaba ahí, lo dijo, que Mariana era bully, que era muy bullying”, expresó el testigo, cuya voz también fue distorsionada.

Ximena Echeverría se pronuncia ante uno de los casos

Horas después de la divulgación de los testimonios, Ximena Echeverría reaccionó a las acusaciones. La influencer respondió con ironía a la investigación presentada por Elisa Beristain: “Me llegó una nota donde dicen que vendía o vendo sustancias ilícitas, y lo único que han provocado es que mis amigos me dejen de hablar porque jamás les ofrecí”, mencionó en un video que compartió en la red social TikTok.