Por qué Rubén Rocha es la primera víctima del Mayo Zambada, según Héctor de Mauleón

El gobernador del estado declaró que no estaba en México el día que ocurrió la supuesta reunión en la que habría sido emboscado 'El Mayo'. (Crédito: Cuartoscuro) Presidencia

Mientras se mantiene la incertidumbre respecto a las circunstancias en las que Joaquín Guzmán López e Ismael ‘El Mayo’ Zambada fueron trasladados y detenidos en Estados Unidos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha sido objeto de señalamientos.

Por medio de una carta, el abogado de ‘El Mayo’, Frank Pérez, dio a conocer una presunta declaración del jefe criminal en la que brinda detalles para sustentar la versión de que Zambada fue llevado al país vecino en contra de su voluntad.

En la misiva, ‘El Mayo’ no sólo acusa un supuesto engaño por parte de Joaquín Guzmán, sino que señala una supuesta conexión entre su arresto, el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, y Rocha Moya.

“Estaba enterado de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, exdiputado federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), sobre quién debería dirigir esa institución”, se lee en el documento atribuido a Zambada.

La mención del mandatario sinaloense en el texto reavivó las sospechas sobre posibles nexos con el crimen organizado que se difundieron desde el proceso electoral de 2021 que lo llevó a la titularidad del Ejecutivo estatal.

Múltiples reportes periodísticos expusieron que aquel 6 de junio, en plena jornada electoral, operadores y figuras de la oposición en Sinaloa fueron retenidos y amenazados por células del Cártel de Sinaloa para garantizar el triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Supuestamente, 'El Mayo' habría sido invitado para limar asperezas entre Rocha Moya y Cuén Ojeda. (CUARTOSCURO)

“El Mayo Zambada ha enviado el primer misil: un mensaje directo a Rubén Rocha Moya y al partido al que ayudó a llegar al poder, además de una acusación devastadora: que Héctor Melesio Cuén, el enemigo de Rocha, fue asesinado en el mismo lugar y a la misma hora en que él fue secuestrado y llevado a Estados Unidos”, escribe el periodista Héctor de Mauleón en su más reciente columna para El Universal.

La carta de ‘El Mayo’ expone que a la reunión estaban invitados Rocha Moya, Melesio Cuén, Zambada García e Iván Archivaldo Guzmán Salazar. Sin embargo, poco después de su difusión, el gobernador se desmarcó de la declaración. ”Si dijeron que iba a estar yo, pues mintieron, y si les creyó, pues cayó en la trampa”, aseveró el funcionario en una conferencia de prensa.

En consideración de Héctor de Mauleón, el gobernador sinaloense sería la “primera víctima” de ‘El Mayo’ Zambada en esta etapa de las investigaciones, pues en medio de la circulación de versiones contrastantes, el cofundador del Cártel de Sinaloa no mencionó a ningún funcionario de alto perfil de administraciones anteriores, sino a una figura de suma relevancia actualmente.

“El Mayo ha puesto públicamente en la mira del gobierno de Estados Unidos no a Calderón, no a Peña, no a Salinas, sino al amigo y socio de AMLO –y en consecuencia a la 4T. El Mayo ha comenzado por el aquí y ahora, con la clase de pruebas que tanto les gustan y tanto valoran nuestros vecinos”, asevera el periodista en su columna.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la apertura de una carpeta de investigación por al menos seis delitos derivados del traslado y detención de Guzmán López y Zambada en EEUU. “Por lo que toca al Gobernador de Sinaloa, la representación de la FGR en ese estado ya se ha comunicado con él, para obtener toda la información respectiva que sea procedente”, estableció la corporación en un comunicado.