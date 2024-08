Japonés se asombra al probar por primera vez las cemitas poblanas: “Si fuera Japón estaría muy caro”

El hombre japonés se sorprendió al probar por primera vez las cemitas de Puebla por su gran contenido de queso oaxaca.

Una joven japonesa compartió la reacción de su padre al comer por primera vez una cemita en el estado de Puebla. Este alimento es típico de la región y se ha popularizado a nivel nacional e internacional por su delicioso sabor.

Este alimento se caracteriza por ser una especie de torta hecha en un pan circular parecido al bolillo, el cual está relleno de queso, aguacate, cebolla, jitomate y una proteína, la cual puede ser jamón, pollo o carne de res.

Fue a través de la red social TikTok que la mujer de nombre Yuka Chan compartió el momento en que su padre la acompañó a probar las famosas cemitas de Puebla: “Mi papá japonés se quedó con la boca abierta por este platillo mexicano”, afirmó la joven al inicio del video.

Con anterioridad su padre se había encontrado delicado del estómago, por lo que no atrevía a comer cosas nuevas; sin embargo, luego de un par de días se aventuraron a probar este platillo típico de Puebla.

“Como mi papá se recuperó del estómago, lo llevamos a comer a nuestra cemita favorita”, dijo la joven.

En el material se puede observar que su padre se encuentra feliz por comer una cemita poblana por primera vez, además de comentarlo en el video. El hombre en el momento en el que supo el nombre de este alimento, preguntó cuál era su significado, por lo que con sus conocimientos de español creyó que era “provecho”.

Al probar un poco de la gran cantidad de queso que las cemitas contienen, el japonés comentó que si estuvieran en Japón este platillo sería muy caro, ya que en este país suele serlo.

De manera inmediata el hombre decidió tomar una fotografía del alimento, ya que mencionó es muy raro encontrar platillos con esa gran cantidad de queso.

En el material se puede observar que el hombre disfrutó cada uno de los bocados que le dio a la cemita, mientras repetía que estaba “rica”.

El hombre se enamoró del sabor de las cemitas de Puebla luego de probarlas por primera vez. Crédito: TikTok/@yukita.chan

Por su parte, los usuarios no dudaron en compartir sus opiniones al respecto.

“Las cemitas poblanas son riquísimas, si vienen pidan también chalupas, mole poblano, ahorita está de temporada el chile en nogada”; “Como poblano me siento honrado de que les guste tan exclusivo manjar originario de mi tierra”; “Qué lindo es tu papá”; “Yuka ya es toda una mexicana”; “Me salió este video justo cuando estoy comiendo una cemita”; “Se me hace muy tierno cómo se asombra con cosas que para nosotros son normales”; “Creo que el papá de alguien ya no se va a querer regresar a Japón”; “Se hizo mexicano de un bocado”: “Qué suegro tan feliz”, entre otros, fueron los comentarios.