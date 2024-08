⁠Extranjera muestra los lugares más ’limpios’ de CDMX: “No huele nada mal”

En el video, el japonés comentó su experiencia en un restaurante en México, sitio en el que solicitaron brindar propina. Crédito: TikTok/@girlwhomandechurrowaffles

Una mujer compartió a través de TikTok los sitios más limpios que descubrió tras recorrer las calles de la Ciudad de México. En el material la extranjera muestra aquellos lugares que, sorpresivamente, permanecen más cuidados y pulcros a pesar de ser transitados y utilizados con frecuencia por lo capitalinos.

Para los turistas es común asombrarse ante las diferencias culturales que encuentran en los sitios nuevos que visitan con su país de origen, como fue el caso de la usuaria @girlwhomadechurroewaffles, quien decidió compartir en su idioma natal los sitios que le sorprendieron por su limpieza tras conocer la capital del país.

“¿Quieren saber cuáles son los tres lugares más limpios en la Ciudad de México?”, comentó la extranjera al inicio del video para dar paso a los sitios que más le sorprendieron por el aseo que se les brinda.

El primer sitio que sorprendió a la mujer fueron las calles de la capital, ya que mencionó existen muchas personas que se encargan de limpiarlas durante la mañana. Además, destacó que los civiles también colaboran en esta tarea, como lo son vecinos que se despiertan a las seis de la mañana para barrer las banquetas.

“México tiene algunas de las calles más limpias que he visto. Además déjenme decirles que la Ciudad de México apenas tiene botes de basura ¿Y quieren saber quiénes se aseguran de que las calles se mantengan limpias todos los días? Los que limpian las calles, dueños de los hogares y los vecinos que se levantan a las 6:00 am justo después de despertar para que las calles estén limpias”. comentó la mujer.

El segundo sitio que la mujer considera limpio en la capital es el Metrobús, así como las estaciones en las que se espera su arribo para ser abordados. Asimismo, comentó que es algo destacable al ser un medio de transporte utilizado durante todo el día en una ciudad con más de 9 millones de habitantes.

“No solo los metrobuses están limpios, también lo están las plataformas en las que esperas. Y consideren que la Ciudad de México es la capital con más de 22 millones de personas que se transportan por estos autobuses todo el día”, dijo la extranjera.

Finalmente, el tercer sitio que le parece de los más limpios es el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, por lo que destacó que a pesar de ser uno de los transportes públicos más utilizados por los habitantes, los trenes se mantienen aseados y no huelen mal.

“Y ustedes no van a creer este dato curioso: 5.5 millones de personas se transportan por Metro en la Ciudad de México cada día. Yo nunca he olido nada malo (dentro de los trenes), no he visto restos de basura en ningún lugar y estoy impresionada por la manera en que mantienen las escaleras brillantes cada día”, comentó la mujer.

Por otra parte, los usuarios de TikTok no dudaron en compartir sus comentarios respecto a la sorpresa de la mujer al compartir los sitios más limpios de la capital.

“Desafortunadamente no todas las calles están limpias”; “Chica, has sido muy afortunada, yo he usado el Metro desde que tenía 16 años y he visto cosas horribles, en ocasiones es el infierno”; “La verdad la CDMX y su transporte es limpio y bueno comparado con muchos otros en el mundo”; “Es muy limpia, siempre hay gente barriendo”; “Cosas que no apreciamos porque vivimos acostumbrados a ellas, y que son una maravilla”; “Quisiera ser extranjero para romantizar así de bonito esta ciudad en la que vivo”; “Y los mexicanos dicen que nuestro transporte es lo peor”, entre otros, fueron los comentarios.