Hijo de AMLO pagó 4 millones de pesos a Belinda por apoyo a su padre en campaña presidencial de 2018, según Anabel Hernández

Acusan a Belinda de haber cobrado por apoyar a AMLO en 2018 | Foto: Jovani Pérez - Infobae México

El pasado 27 de junio del lejano 2018, miles de simpatizantes y militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se dieron cita en el Estado Azteca, no para ser partícipes de un evento deportivo o musical de talla internacional, sino que llenaron el ‘Coloso de Santa Ursula’ con el fin de vivir el AMLO Fest, el cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador quien entonces figuraba como candidato a la presidencia. Si bien hubo eventos culturales, llamó la atención la presencia de Belinda, cantante y actriz quien remarcó, era afín al movimiento del tabasqueño porque creía en el cambio que éste prometía. Hoy se ha expuesto que en realidad uno de los hijos del presidente le pagó por darle su apoyo.

Fue la periodista Anabel Hernández, quien basta recordar, se ha enfocado en lanzar investigaciones en contra del fundador del partido guinda y su presunta relación con el crimen organizado, la que se dio a la tarea de asegurar que la famosa de ojos verdes recibió la nada despreciable cantidad de cuatro millones de pesos por acompañar al morenista en su cierre de campaña en el Estado Azteca -además del que tuvo lugar en el Zócalo- para declarar de manera genuina estar a favor de la 4T.

Belinda acudió a varios eventos de campaña del tabasqueño | Crédito: Cuartoscuro

Así fue la declaración

A través del más reciente episodio de su podcast denominado Narcosistema, la periodista recordó la presencia de la intérprete de Luz sin gravedad, Lo siento, Cactus o Sapito en la tercera campaña presidencial del fundador de Morena; actriz y cantante a quien además señaló por su presunta cercanía con Iván Archivaldo, quien funge como presunto líder de la célula criminal Los Chapitos, conformada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzman, fundador -junto con Ismael ‘El Mayo’ Zambada y José Esparragoza Moreno, alias ‘El Azul’- del Cártel de Sinaloa.

“Y como en este mundo del narcosistema, muchas de las piezas se acomodan de manera espontánea, ¿saben ustedes quién fue la famosísima cantante que estuvo en el cierre de campaña de AMLO en 2018? En la campaña presidencial que al final lo lleva a la presidencia de la República, fue justamente Belinda, la que se dice amiga de Iván Archivaldo”.

La artista hispano-mexicana no se ha pronunciado por estos señalamientos | Crédito: Cuartoscuro

El material de audio remarca que Hernández supo, entre 2019 y 2020, que la expareja de Christian Nodal no tuvo un apoyo genuino, es decir, no creyó, como millones de mexicanos que votaron por López Obrador, en su proyecto, sino que en realidad recibió, por parte de Andrés López Beltrán, hijo del originario de Macuspana, Tabasco, la cantidad de 4 millones de pesos en efectivo.

“A mi me afirman que uno de los hijos de López Obrador, Andrés, le habría pagado 4 millones de pesos en efectivo. ¿De dónde sacó el dinero? Es una pregunta importante. Pero le habría pagado 4 millones de pesos a Belinda por cantar en ese concierto. Habitualmente las cantantes de este perfil no se involucran en temas políticos”, se escucha en el podcast antes citado.

Cabe destacar que al momento, Belinda no se ha pronunciado por estos hechos, especialmente cuando se remarcó que una artista de la talla de Belinda no suele involucrarse en temas políticos y, en 2018 no solo fue parte del AMLO Fest donde, ante miles de morenistas cantó e incluso, se proyectó un video pregrabado donde ‘Beli’ dijo muy convencida:

“Quiero un país en el que pueda salir a la calle sin miedo, en el que la vida vuelva a tener el valor que nunca debió perder. Quiero un país en el que todos tengamos una vivienda digna. Quiero un país en el que todos tengamos derecho a una sanidad universal y gratuita. Quiero un país en el que la educación y la cultura sean la principal herramienta de progreso de todos”, por citar un fragmento.

Andrés Manuel López Beltrán fue quien presuntamente le pagó a Belinda por apoyar al presidente en 2018 | (CUARTOSCURO)

Durante su concierto en el cierre de campaña de López Obrador, Belinda interpretó los temas: Muriendo Lento, Bella traición, En la obscuridad y hasta su versión de Como quien pierde una estrella de Alejandro Fernández para manifestar, a su modo, el apoyo al candidato quien por tercera vez buscó ocupar el Poder Ejecutivo.

“El evento estuvo increíble!! ¡¡Muchas gracias a todos, vayan a votar el 1ro de Julio!! No se puede ser neutral cuando el futuro de tu país está en juego #YoConAMLO #JuntosHaremosHistoria”, escribió tras concluir su presentación.

La famosa encabezó un evento en el Estadio Azteca al lado de AMLO | Foto: X @belindapop