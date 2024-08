Jessica Segura, comediante de Me Caigo de Risa, asegura que Mariana Echeverría no es su amiga

La comediante y actriz confesó que la única relación que mantiene con Mariana Echeverría es profesional Crédito: Televisa

La polémica que existe entre los habitantes de La Casa de los Famosos México sigue causando revuelo en el exterior, principalmente entre algunos compañeros y colegas de los participantes. En los últimos días, las actitudes de la comediante Mariana Echeverría en el reality se han vuelto el centro de atención, tanto que hasta la conocida familia disfuncional ha compartido cómo es su relación con ella.

A su salida de las grabaciones de la décima temporada de Me Caigo de Risa, Jessica Segura fue cuestionada por la prensa sobre las actitudes de su excompañera, aunque aclaró que no está siguiendo de cerca el programa, mencionó que su relación con la comediante es meramente profesional.

Qué dijo Jessica Segura sobre las actitudes de Mariana Echeverría

Las actitudes y los comentarios de Mariana Echeverría la han llevado a ser una de las habitantes menos favoritas por el público de La Casa de los Famosos México, situación que ha sido comentada por sus compañeros del medio. Mientras algunos hablan del tema a través de redes sociales, otros son cuestionados por la prensa, tal es el caso de la comediante y actriz Jessica Segura, integrante de la familia disfuncional.

Sus declaraciones se dieron a conocer en el canal de YouTube ¡Qué buen chisme!, donde la también actriz se limitó a hablar sobre el desempeño de Mariana como parte del equipo de Me Caigo de Risa.

“Lo único que nosotros decimos es que somos muy profesionales, a veces no te vas a llevar bien con todos tus compañeros. Estoy segura de que todos tenemos por ahí a un compañero que no les cae tan bien. Sin embargo, a la hora de chambear pues todos sabemos chambear,” dijo en relación a su trabajo en el cómico programa. Y agregó: “Venimos a divertir a la gente y nuestra prioridad siempre ha sido que el público la pase bien. Entonces te puedo decir que no soy amiga de todos todo el tiempo.”

(Foto: Instagram/@mecaigoderisaof)

Al ser cuestionada sobre si su relación con la habitante de La Casa de los Famosos es igual a la que tiene con sus compañeras de Envinadas, Segura respondió: “Nosotras no somos amigas, somos compañeras de trabajo. Siempre lo he dicho y como compañeras siempre nos hemos respetado y nos llevamos bien cuando estamos chambeando. No es mi comadre, no sé nada de su vida.”

Jessica Segura prefiere enfocar su atención en cosas bonitas

Debido a que varios excompañeros de Mariana Echeverría han hablado sobre los malos tratos que recibieron por parte de la comediante cuando les tocó coincidir con ella; la prensa no pudo evitar preguntarle a Jessica si en algún momento había sido víctima de una actitud negativa por parte de Mariana, a lo que respondió:

“No quisiera entrar en cosas porque trato de no meterme en la mochila cosas que no. Prefiero cargar mi energía con cosas bonitas (...) echarle energía negativa a las cosas no me gusta, y tampoco me gusta que la gente tire hate.”

(Foto: Instagram/@segura_jessica)

Aunque su encuentro con los medios fue muy amable y respondió a todas las preguntas, Jessica Segura dejó claro que prefiere no hablar de ciertos temas, y aseguró que las diferencias que pueden existir entre Faisy y Mariana son independientes de lo que se hace dentro del foro de Me Caigo de Risa.

Hasta ahora, algunos usuarios y seguidores del exitoso reality de Televisa han mencionado que su nula amistad puede ser por su participación en el programa Se Vale, donde les tocó ser compañeras y parecían no ser tan cercanas. Por otro lado, cabe resaltar que Raúl Magaña y Tania Riquenes ya se pronunciaron sobre las actitudes de su excompañera.