Por qué critican a Mariana Echeverría por su manera de comer en La Casa de los Famosos México

Mariana Echeverría se convirtió en una de las habitantes menos queridas después de los comentarios que ha hecho en el programa (IG: @marianaecheve)

Antes del gran estreno de La Casa de los Famosos México, se creía que la comediante Mariana Echeverría sería una de las habitantes favoritas para llegar a la final, sin embargo, su desempeño dentro del famoso reality show ha decepcionado a gran parte del público. Su forma de actuar y de expresarse acerca de los cuerpos y actitudes de sus compañeras, la han llevado a ser una de las famosas menos queridas.

Pese a tomar el rol de la cocina desde el inicio de la competencia, los integrantes del ‘Cuarto Mar’ no la consideran una pieza fundamental en la casa, por lo que han comenzado a mover sus fichas para lograr su salida en la próxima gala de eliminación.

Hasta ahora, uno de los aspectos que más critican los habitantes e internautas es la incongruencia de la comediante, pues aseguran que siempre arremete contra sus compañeros y después se hace la víctima. Además, agregan que su falta de modales para hacer ciertas cosas, como comer, la han llevado a ser una de las más controversiales en redes sociales.

Las críticas a Mariana Echeverría por su manera de comer

Uno de los aspectos más criticados de la exconductora de Se Vale, es su manera de comer dentro de la casa. A través de redes sociales, se han viralizado diversos clips en los que se puede observar a Mariana Echeverría “comer sin modales”.

La situación se hizo viral hace una semana, cuando los seguidores del programa compartieron videos de la conductora disfrutando de su comida con la boca abierta, situación de fue duramente criticada, pues se pueden leer comentarios como: “Qué elegancia para comer”, “Solo ese su forma de ser en un día normal”, “Come peor que gomita”, “La realidad sin filtros ni maquillaje”, “Según tiene modales, qué feo come”, “Tanto dinero pero no sabe comer”, “Alguien que le enseñe a comer”, y muchos más relacionados con su manera de masticar frente a las cámaras.

La conductora se volvió viral en redes sociales por su manera de comer dentro de La Casa de los Famosos México Crédito: TikTok/ @yo_yaya2023

El pequeño clip sigue ocasionando todo tipo de comentarios, tanto que usuarios de diferentes regiones han comenzado a difundir varios momentos en los que se ve a la comediante hacer lo mismo desde el día uno del programa. Sin embargo, pese a no ser del agrado del público, algunas personas aseguran que no se debe criticar su acción, pues es su manera de ser y no debe criticarse.

Mariana Echeverría se adueña de la cocina de La Casa de los Famosos México

Se sabe que uno de los recursos más importantes dentro de La Casa de los Famosos México es la comida, tanto que los habitantes deben competir semanalmente para lograr un presupuesto que les permita comprar la suficiente cantidad de alimentos para cada uno.

Pese a que todos los famosos de la segunda temporada han intentado colaborar con la preparación de la comida, Mariana Echeverría ha decidido instalarse definitivamente en la cocina, pero su actitud a la hora de preparar y servir ha sido criticada por muchos de sus compañeros, principalmente los del cuarto de agua, quienes aseguran que las porciones que sirve son más pequeñas para ellos.

Mariana Echeverría. (ViX)

Ante la polémica sobre si la acción de Mariana es parte de una estrategia para no salir nominada, Paola Durante, primer habitante eliminada del reality, habló las intenciones de la comediante al estar al frente de la cocina: “Yo me di cuenta desde un principio, yo nominé a Mariana porque yo sabía que detrás de la cocina ella nos quería ganar a todos”.

Además de asegurar que Mariana cocina para permanecer en la casa el mayor tiempo posible, la exmodelo compartió con el público que su comida está salada y no sabe rica, por lo que desea que alguien más tome el liderazgo de la cocina aunque ella ya no esté dentro.