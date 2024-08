Turista estadounidense intenta conectar su Tesla a la luz y provoca un enorme incendio en Tijuana

Los incendios de este tipo de vehículos requieren mucha agua para sofocarse Crédito: (x/@JoseibarraBC)

Los automóviles Tesla se destacan por sus grandes avances tecnológicos, ya que cuentan con piloto automático, pantalla táctil, seguridad avanzada y acabados lujosos; sin embargo, un estadounidense trató de cargar el suyo en un poste de luz de Tijuana, Baja California y el coche eléctrico terminó arruinado.

Un turista estadounidense que estaba en México creyó que era posible cargar su automóvil Tesla usando un cable y un poste de luz callejero, pero cuando lo conectó al “diablito”, el auto se encendió y las llamas alcanzaron una casa.

Diversos reportes de medios locales aseguran que la vivienda que terminó en llamas no estaba habitada, por lo que no hubo personas heridas ni víctimas mortales por este accidente en Tijuana.

Al lugar acudió el Cuerpo de Bomberos de Tijuana y lograron sofocar el incendio en el auto, se desconoce si se trata de una pérdida total, pero lo cierto es que el carro quedó severamente dañado. El incidente ocurrió en la colonia Lázaro Cárdenas.

(Captura de pantalla)

Uno de los bomberos mencionó ante varios medios de comunicación y reporteros locales que esta fue la primera vez en que atienden un incendio de este tipo, pero ya habían recibido capacitación, pues se requiere mucha agua para sofocar las llamas en esta clase de vehículos.

Por su parte, tanto usuarios de redes sociales como vecinos de Tijuana se burlaron de la situación, pues les pareció surreal que una persona capaz de adquirir un auto Tesla —cuyo costo es elevado— no pudiera advertir que conectar el auto a un poste de luz callejero era un gran riesgo.

(Captura de pantalla)

Aunque no se informaron los detalles específicos del incendio, se puede deducir que el corto circuito se produjo por la diferencia de voltaje entre los cables de tensión de la calle y el que requiere unTesla para tener energía eléctrica.

Cabe señalar que hay personas que se confundieron y aseguraron que el auto y la casa pertenecían a la misma persona, pero no es así, stos fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en distintas redes sociales:

“¿Y qué hacía un Tesla en esa colonia sin pavimentar?”, “Pues si no era el puestito de doña pelos con un foco y dos freidoras”, “Aquí el problema es ¿Qué va a sacar de excusa el canijo para decirle a la esposa de por qué se le quemó el carro?, espero no estuviera visitando a la querida”, “Lo barato sale caro,y le sirva de lección y pague la luz bien”, “tiene para un tesla y no para la luz?”, “Qué inteligencia creer que un carro con esa tecnología se carga en tu colonia pobre” y “Pero querían ‘presumir’ su TESLA... AHORA NI CASA, NI CARRO y lo peor su mega deuda para terminar de pagar su TESLA”, entre otros.