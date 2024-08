¿Quién es el compositor de la canción La Señora, en cuyo video trabajó Emma Coronel, y cuál es su relación con El Chapo Guzmán?

El Cachorro Delgado, nacido en Sinaloa, es exponente del regional mexicano (Foto: Instagram)

Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, está dando inicio a una nueva fase en su vida tras recuperar su libertad en septiembre de 2023.

Durante casi tres años, Coronel estuvo encerrada en la prisión de mínima seguridad FMC Carswell en Forth Worth, Texas. Ahora, su reintegración a la sociedad incluye cumplir con los requisitos de su libertad vigilada, entre los cuales se encuentra la obligación de encontrar un empleo remunerado.

Emma Coronel tendrá que trabajar en su condición de libertad bajo vigilancia (IG:@emmacoronel9oficial)

En este contexto, Coronel ha decidido incursionar en la industria musical, participando como modelo en un nuevo video musical de Mariel Colón, abogada puertorriqueña que la representó tanto a ella como a su esposo en Estados Unidos durante los procesos judiciales por delitos relacionados con el narcotráfico.

La canción, titulada La Señora, está inspirada precisamente en la vida de Emma Coronel, aunque la letra completa aún no se ha dado a conocer ya que su estreno está programado para el próximo viernes 9 de agosto. Ese mismo día, el video oficial se publicará en la cuenta de Instagram “Mariel La Abogada”.

La esposa de 'El Chapo' Guzmán, Emma Coronel, participó como modelo en el video musical de su ex abogada .Crédito: YouTube@mariellaabogada

Mariel Colón, quien incursiona como cantante en este proyecto, explicó que la canción sigue los estilos del regional mexicano.

En los pequeños adelantos del video que se han permitido ver hasta ahora, se puede observar a Emma Coronel con un notable cambio en su apariencia, luciendo cabello rubio suelto en contraste con su cabello oscuro característico. En las imágenes, ella aparece vistiendo diferentes conjuntos, como un saco y pantalón rojo que resalta su figura esbelta, y en otros momentos, un elegante vestido blanco.

Durante una entrevista con María Antonieta Collins para el programa Despierta América de Univisión, Emma Coronel reveló algunos detalles de este trabajo.

Manifestó que la letra de la canción aborda diferentes episodios de su vida, y que estuvo involucrada en el proceso de composición del tema para asegurarse de que reflejara fielmente su historia.

La esposa de El Chapo Guzmán está cumpliendo su sueño de ser modelo (Foto: Recorte)

Así mismo, señaló que esta incursión en el mundo del espectáculo representa una manera de reinventarse y de buscar nuevas oportunidades fuera de la sombra de los delitos que marcaron su pasado.

“Yo la escuché cuando la estaban escribiendo, toda la canción, cada parte que dice, para mí es importante. Habla de mí y de todo lo que ha sucedido en mi vida”, dijo la modelo durante la entrevista.

“Las personas con las que trabajé lo hizo fácil, porque pues las conozco, son mis amigos algunos (sic.)”, recordó.

“Yo siempre he tenido el sueño de ser modelo, cuando yo era chiquita siempre decía que iba a ser modelo, entonces cuando me dijeron que iba a ser modelo en un video, claro que sí, me gustó”, expresó la madre de dos hijas de Joaquín Guzmán Loera.

El autor del tema es el compositor Mario ‘El Cachorro’ Delgado, un prolífico cantautor de regional mexicano.

Todo indica que el video se filmó en el patio de una residencia con un enorme jardín rodeado de vegetación (Foto. Recorte)

Quién es Mario ‘El Cachorro’ Delgado, autor de ‘La señora’, tema de Emma Coronel

Mario ‘El Cachorro’ Delgado a sus 45 años es autor de canciones de géneros como banda, norteño, cumbia, baladas y hasta reggaetón.

Nacido en Culiacán, Sinaloa, en el año 2015 creó Madel Music, disquera que nació con el interés por producir su propia música y fue tal el éxito que se convirtió en productor discográfico.

En esta faceta, se ha dedicado a producir álbumes a nuevos artistas y consagrados, entre ellos a su hijo Mario Delgado Jr, con quien grabó un dueto titulado Dos banderas, lanzado a principios del año 2018.

‘El Cachorro’ ha pisado importantes escenarios en el norte del país y el sur de Estados Unidos; así mismo, ha participado en los Premios Juventud, Premios de la Calle y Premios de la Radio.

Actualmente tiene 45 años y se dedica también a producir a otros talentos musicales (Foto: Instagram)

Fue muy amigo del fallecido Valentín Elizalde, con quien logró realizar creaciones musicales.

El músico también es conocido previamente por haber escrito el tema Un corrido pa’ Joaquín, dedicado a ‘El Chapo’ Guzmán, lanzado en 2019.

La letra del polémico narcocorrido cuenta lo sucedido tras la sentencia a cadena perpetua de El Chapo Guzmán. El tema, estrenado el 27 de septiembre de 2019, enaltece la figura del capo y en el video, el cantante interpreta a Joaquín tras las rejas, mirando las noticias acerca de su detención y extradición.

“No soy asesino en serie, no más soy Joaquín Guzmán”, es parte de la letra del tema.

Mario 'El Cachorro' Delgado es cercano a Emma Coronel y en 2019 lanzó un tema en honor a El Chapo (Foto: Archivo)

También hay una parte en donde se hace alusión a su madre doña Consuelo Loera y en la que se escucha: “Ya me llevan a la cárcel, no sé si la vuelva a ver, madrecita de mi vida eso sí me va a doler”.

Mario tiene tres hijos: Marito, de 24 años, Maximiliano de 21 y Ángel, de 18; actualmente vive entre Culiacán y Estados Unidos.