Joven yucateca descubre su acento por personaje ‘Don Gato’: “Pensé que los demás hablaban raro” | VIDEO

La mujer aseguró que se le hacía raro que lo demás personajes no tenían el tono de Cucho. (TikTok / @vicky_wolff)

En México, la diversidad cultural es tan amplia que cada estado tiene sus propios acentos y costumbres. Un ejemplo notable es el estado de Yucatán, donde el acento yucateco es tan particular que puede parecer extraño para quienes no son de la región. Esta singularidad quedó en evidencia cuando una joven yucateca, Vicky Wolff, se volvió viral por un descubrimiento inesperado relacionado con su propio acento.

Vicky compartió un video en el que menciona que nunca se había dado cuenta de la peculiar manera de hablar de Cucho, un miembro de la pandilla de “Don Gato y su Pandilla”. Este personaje, conocido por su acento yucateco en el doblaje para América Latina, pasaba desapercibido para Vicky, ya que, al ser de Yucatán, ella lo percibía como algo completamente normal.

“Estoy segura de que a un chingo de yucatecos también les pasó. Yo veía a Cucho en ‘Don Gato y su Pandilla’ y les juro por Dios que yo no me daba cuenta de su acento, no notaba su acento yucateco; yo sentía que los demás hablaban raro. Lo único que notaba era su tono de voz”, comentó entre risas.

Incluso, aseguró que Cucho se escucha normal y los demás se escuchan bien raros. (TikTok / @vicky_wolff)

Fue en sus transmisiones en Twitch donde muchos de sus seguidores comenzaron a hacerle notar su acento. Fue entonces cuando Vicky se dio cuenta de que, efectivamente, ella hablaba diferente a los demás. “No me daba cuenta que tenía un acento particular. ¿Por qué Cucho se escucha normal y los demás se escuchan bien raros? Y me enteré porque yo hago streams en la plataforma morada y de repente me decían ‘ay, hablas como Cucho’”, continuó Vicky.

La sorpresa de Vicky al descubrir esta característica de su acento se hizo evidente en sus reacciones. “No puede ser que nunca lo noté. Soy una estúpida”, concluyó, entre incrédula y divertida.

Esta historia se ha viralizado en redes sociales, destacando no solo la diversidad cultural de México, sino también cómo los acentos y costumbres se integran en la vida diaria de las personas de una manera tan natural que muchas veces pasan desapercibidos para quienes los viven.