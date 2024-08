Descubren que Ángela Aguilar tenía de fondo de pantalla a Christian Nodal desde 2023

Ángela Aguilar y Christian Nodal (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Desde que anunciaron su relación hasta su boda y su luna de miel, la vida amorosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal no ha dejado de ser un tema de conversación en redes sociales, en esta ocasión, una persona descubrió que la cantante tuvo como fondo de pantalla a su ahora esposo desde 2023.

Esto podría confirmar que Nodal le fue infiel a la rapera Cazzu, madre de su hija Inti, pues aún estaban juntos en esa época, también podría ser una clara muestra de que Ángela nunca dejó de estar enamorada de su ahora esposo.

En la foto, la cantante está posando y deja ver la pantalla de su celular, en la imagen de fondo de bloqueo se puede apreciar lo que parece ser la silueta de Nodal, aunque dicho hombre es muy parecido, no se podría confirmar que se trata de él, lo cierto es que el corte de cabello es el mismo.

La cantante sigue levantando polémica por todo lo que rodea a su matrimonio Crédito: (TikTok/@@user1234_.54)

Entre comentarios, la gente se burló de la situación e incluso bromearon con opiniones así “Tengo a Harry Styles y nomás no se me hace”, “En mi fondo está Henry Cavill pero no más nada”, “déjenla, es el amor de su vida” entre otros.

¿Majo Aguilar no se enteró de la boda de su prima?

Majo Aguilar se pronunció el pasado miércoles sobre el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal, confirmando que no fue invitada a la ceremonia que tuvo lugar en una hacienda de Morelos el 24 de julio. La cantante de ‘No voy a llorar reveló esta información durante una entrevista con el programa ‘Despierta América’.

Para Aguilar, esta fue una situación inesperada considerando que ambas estrellas de la dinastía Aguilar han compartido escenarios y eventos familiares. ‘Yo no quise entrar en polémica,’ dijo Majo en el programa de Univisión, pero es cierto que nadie me contactó para invitarme a la boda.’ Majo agregó que ese mismo día estuvo en un evento deportivo en Estados Unidos, donde interpretó el Himno Nacional, lo cual se concretó después de que aceptara una invitación de última hora.

En la misma entrevista, Majo Aguilar también habló sobre su relación con Gil Cerezo, vocalista del grupo Kinky, con quien ha estado desde 2021. La cantante de 29 años mencionó que, aunque su relación es sólida y estable, no tienen prisa por casarse. ‘Estoy enfocada en mi carrera y en disfrutar el momento,’ dijo Aguilar, aclarando que su prioridad en este momento es su crecimiento profesional.