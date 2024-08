AMLO abre las puertas de Palacio Nacional: así son las reuniones del gabinete de seguridad

El presidente López Obrador este 2 de agosto de 2024. (Gobierno de México)

Por primera vez en lo que del actual sexenio, este 2 de junio la tradicional conferencia de prensa matutina dio inicio en punto de las 06:00 horas. Esto debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió compartir de manera pública cómo son las reuniones que sostiene con el gabinete de seguridad de lunes a viernes.

Encabezada de igual forma desde Palacio Nacional, la reunión da inicio con el informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Se trata del reporte de incidencia delictiva de las últimas 24 horas, en el que se incluye el número de homicidios por entidad y cuántos de ellos están vinculados al crimen organizado.

Acto seguido, la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, brinda un reporte de los eventos delictivos relevantes registrados a nivel nacional, que comprende el aseguramientos de drogas, armas de fuego y laboratorios clandestinos. En el informe también participa Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública.

Rosa Icela Rodríguez este 2 de agosto. (Gobierno de México)

Una vez concluido el informe de seguridad, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena Ibarra, hace uso de la palabra para dar seguimiento del tema de interés internacional de la semana. En este caso, se presentó una cronología de lo que ha ocurrido tras las elecciones de Venezuela.

La tercera persona en participar en la reunión es la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien informa al mandatario federal sobre temas de política. Este 2 de junio, la noticia más relevante fue el avance de las primeras cuatro reformas del llamado ‘Plan C’ en la Cámara de Diputados. Se trata de programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, la relevante a las pensiones para los mayores de 65 años de edad, el relacionado a los salarios y la iniciativa de acceso a vivienda para trabajadores.

La titular de la Secretaría de la Gobernación (Segob). (Captura de pantalla)

De migración y otros temas

De acuerdo con lo informado este viernes, una vez que las titulares de la SSPC, SRE y SEGOB emiten su informe matutino correspondiente, el presidente López Obrador designa qué otros temas deberán abordarse. En esta parte, el líder del Ejecutivo también resuelve dudas.

Por ejemplo, en esta reunión, López Obrador solicitó a Bárcena abordar el tema de migración, mientras que instruyó a Luisa María Alcalde a profundizar en el avance de las cuatro reformas en la Comisión de Puntos Constitucionales.

En el encuentro también participan:

La consejera jurídica, María Estela Ríos González .

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa .

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval .

Un representante del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Así son las reuniones del gabinete de seguridad y AMLO. (Gobierno de México)

El comandante de la Guardia Nacional (GN), David Córdova Campos .

El titular de la Secretaría de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán .

El Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas .

Un representante de la Subsecretaria de Derechos Humanos.

“Antes el tema de la inseguridad no se trataba de esta manera, no todos los días y no de manera organizada, coordinada”, destacó López Obrador.

La reunión del gabinete de seguridad concluye a las 7:00 horas, para dar paso con ‘La Mañanera’.