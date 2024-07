Influencer acusa a ‘El Temach’ de agredirlo: “Me fracturó”

El Temach asegura que le habla a hombres vulnerables y no está fundando ninguna secta CRÉDITO: (Instagram/@eltemach)

Luis Castilleja, mejor conocido en redes sociales como ‘El Temach’, está envuelto en controversia una vez más por sus polémicas convivencias con fans. En esta ocasión, el influencer Gabriel Meoño ‘Lonrot’ lo acusó públicamente de agresión tras supuestamente recibir un golpe en el rostro de su parte por cuestionarlo sobre el dinero que cobra en sus eventos y las intenciones detrás de ello.

El creador de contenido realizó una transmisión en vivo donde compartió detalles sobre su reciente encuentro con El Temach en una convención. Ahí, reveló que terminó con una fractura en la mandíbula a raíz de un golpe que habría recibido por parte de su colega.

“Me partió la madre Temach. En una convención lo critiqué, le dije que cuál es la necesidad de cobrar 500 pesos para que estés haciendo la ‘Primera Comunión’ con estos morritos y les ponen el collarcito... para qué y en eso conectado justo aquí (en la mandíbula)”, dijo.

El creador de contenido habría sufrido una fractura en la mandíbula tras el golpe TikTok: @lonrot.clips

Supuestamente, El Temach habría enfurecido con los cuestionamientos de Lonrot hasta el punto de agredirlo. El golpe habría sido tan fuerte que el influencer fue trasladado de emergencia a un hospital, donde fue diagnosticado y sometido a una intervención por una fractura en la mandíbula.

“Me torció la mandíbula, me fracturó, terminé en el hospital. Justamente hoy ya pude costearme de que me hicieran esta intervención para que quedara bien la mandíbula y va denuncia. Este payaso de mucho cuidado tiene que pagarme esto”, continuó.

Lonrot no compartió más información al respecto, por lo que se desconocen detalles sobre la presunta agresión. El Temach tampoco se ha pronunciado públicamente ante esta nueva acusación en su contra, no obstante, varios usuarios de redes sociales lo criticaron.

El Temach anuncia posible retiro de las redes y conmociona a seguidores

“Lonrot siendo golpeado por El Temach es algo que nunca me hubiera imaginado”. “Temach no soportó un argumento”. “Me preocupa que muchos piensen que la violencia es la respuesta cuando alguien te cuestiona”. “El Temach no es de los que dice ‘esas no son las formas’?”, fueron algunas reacciones.

¿Cómo son las convivencias de ‘El Temach’?

El influencer suele realizar eventos con sus seguidores de redes sociales donde comparte supuestas frases motivacionales y consejos para hombres. En una ocasión, desató controversia en redes sociales porque formó una especie de círculo donde colocó medallas que los propios asistentes habrían llevado y les dio un abrazo con sus ‘mejores deseos’.

Esto fue considerado por muchos como la ‘iniciación a un culto’.

(Twitter)