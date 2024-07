Cuándo serán las últimas dos reuniones de AMLO con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa

AMLO recibió a los padres en Palacio Nacional (Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunió con los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa este lunes 29 de julio en Palacio Nacional, ante lo cual se acordaron dos encuentros más previo al fin del mandato del político tabasqueño.

De acuerdo al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Félix Arturo Medina, estos encuentros se realizarán el próximo martes 27 de agosto, así como uno más a finales del mes de septiembre, es decir, días antes de entregar la banda presidencial a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

Por su parte, el fiscal para el Caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, indicó que el caso seguirá en investigación, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) no trabaja por sexenio y no ha detenido la intención de encontrar la solución al caso que cimbró al país en septiembre de 2014, hace 10 años.

Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se reunieron en Palacio Nacional con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (DANIEL AUGUSTO/CUARTOSCURO.COM)

“Se va a continuar investigando, la Fiscalía no está por sexenio (...) es que no se detiene la investigación, seguimos buscando, hay como ocho o nueve equipos en el campo, seguimos declarando personas, seguimos con las audiencias en los tribunales, no se para”, explicó a su salida de Palacio Nacional.

Asimismo, negó que a su llegada al caso se hayan detenido las averiguaciones de la desaparición y, por el contrario, señaló que se resolvieron muchos de los problemas que se habían debido a que se encontraban varias crisis al interior de la dependencia.

“Había problemas: el fiscal renunció, la mayoría (de los empleados) se fueron, no estaban de acuerdo con algunas cosas, entonces llegamos a trabajar no a hacer política”

Sheinbaum se reunió con los padres de los jóvenes desaparecidos

La virtual presidenta electa se reunió con los padres de los 43 normalistas (X/@Claudiashein)

Tras la reunión en Palacio Nacional, los familiares sostuvieron un encuentro con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, en el Museo de la Ciudad de México, tras esto expresó las promesas que les hizo a las víctimas del crimen de Estado.

Por lo que en sus redes sociales reiteró su compromiso con la búsqueda de la verdad y justicia para los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, desaparecieron, un hecho que todavía sacude a la población y que sigue sin esclarecerse totalmente.

Sheinbaum Pardo se reunió recientemente con los padres de los estudiantes desaparecidos y expresó su firme intención de dar continuidad a la investigación de los hechos ocurridos aquella trágica noche.

“Me comprometí a poner toda mi voluntad para dar seguimiento a la búsqueda de la verdad, la justicia y encontrar a sus hijos. Vamos a seguir reuniéndonos”

A pesar de los esfuerzos gubernamentales, la desconfianza sigue siendo una realidad entre las familias afectadas, quienes en varias ocasiones han manifestado su inconformidad con el desarrollo del caso y los obstáculos para esclarecerlo.

En una declaración, uno de los padres de familia, Mario César González, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, comentó: “Hemos escuchado promesas de muchos funcionarios a lo largo de los años, pero nuestras esperanzas están en Claudia. Esperamos que su administración marque la diferencia”.