Éstas son las distintas versiones sobre la captura de ‘El Mayo’ Zambada

Los detalles respecto al arresto de Zambada García han sido poco consistentes entre las diversas narrativas. (REUTERS/Gustavo Graf)

La tarde del 25 de julio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó la detención histórica de Ismael Mario Zambada García, alias ‘El Mayo’, identificado como uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa y uno de los jefes criminales más buscados de México y aquel país.

En su primera declaración oficial, el fiscal general Merrick B. Garland dio a conocer que, junto con Zambada, también fue asegurado Joaquín Guzmán López, alias ‘El Güero Moreno’, uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán señalado como cabecilla de Los Chapitos.

Debido a las circunstancias en que se reportaron ambas capturas, desde el primer momento comenzaron a circular distintas versiones al respecto.

Un operativo sigiloso

Horas después de que se anunciara la caída de ‘El Mayo’ y ‘El Güero Moreno’, un funcionario de alto perfil de EEUU compartió a Proceso que ambos líderes habrían sido detenidos como resultado de una minuciosa operación.

Ismael "El Mayo" Zambada García Foto: Redes sociales

“Fue detenido en el pequeño aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México que colinda con Texas. El arresto es parte de un operativo muy detallado y sigiloso sobre los movimientos de ‘El Mayo’”, manifestó la fuente de identidad reservada.

A raíz de esto, diversos especialistas en temas de seguridad cuestionaron la posibilidad de que ambos fueran localizados en una misma aeronave, considerando que las investigaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) refieren la existencia de una pugna entre la facción de ‘El Mayo’ y Los Chapitos.

‘El Mayo’ había pensado en entregarse

La avanzada edad de ‘El Mayo’ Zambada, quien cumplió 76 años en enero de 2024, así como su deteriorado estado de salud pudieron haber sido factores a considerar para un posible acuerdo con las autoridades, según versiones extraoficiales.

Acorde con información compartida por Alan Feuer, Natalie Kitroeff y Emiliano Rodríguez Mega para The New York Times, ‘El Mayo’ sostuvo diversas negociaciones con funcionarios estadounidenses durante al menos tres años.

Estas son todas las fotos que se conocen del co-fundador del Cártel de Sinaloa Crédito: Redes sociales

Pese a que uno de los temas principales de dichas conversaciones era su posible entrega, el medio neoyorquino señaló que “no llegaron a ninguna parte”.

El supuesto secuestro de ‘El Mayo’

Contrario a la versión anterior, el abogado de Zambada García, Frank Pérez, declaró ante Los Angeles Times que su cliente habría llegado a Estados Unidos en contra de su voluntad.

“No se rindió ni negoció ningún término con el gobierno de EEUU. Joaquín Guzmán López secuestró por la fuerza a mi cliente [...] Fue emboscado, tirado al suelo y esposado por Joaquín y seis hombres con uniforme militar. Le ataron las piernas y le pusieron una bolsa negra en la cabeza. Luego lo arrojaron a la parte trasera de una camioneta y lo llevaron a una pista de aterrizaje”, señaló el defensor de Zambada García a través de un pronunciamiento compartido por el periodista Keegan Hamilton.

Según esta narrativa, el hijo de ‘El Chapo’ habría subido de manera forzada a ‘El Mayo’ a una aeronave para trasladarlo a EEUU. “Las únicas personas en el avión eran el piloto, Joaquín y mi cliente”, sostuvo el abogado.

Una traición contra Ismael Zambada

La cuarta versión existente sobre el arresto del líder narcotraficante apunta a una presunta traición a manos de Joaquín Guzmán, quien aparentemente habría intentado obtener beneficios para su hermano Ovidio Guzmán López, alias ‘El Ratón’, cuyas medidas cautelares en EEUU se modificaron días antes de la histórica captura de ‘El Mayo’.

Joaquin Guzmán López Foto: Redes sociales

Personas familiarizadas con la investigación detallaron a The New York Times y Los Angeles Times que ‘El Mayo’ habría abordado el avión en el que fue localizado a base de engaños, pues le habrían hecho creer que se dirigían a otro lugar y no a Santa Teresa, Nuevo México, desde donde fue trasladado para su posterior arresto en El Paso, Texas.

Aunado a ello, se presume que agentes de seguridad estadounidenses habrían mantenido una discreta comunicación con Joaquín Guzmán López, especialmente después de la extradición de Ovidio en septiembre de 2023.

De acuerdo con los registros del Buró Federal de Prisiones de EEUU, ‘El Ratón’ habría sido liberado del Centro Correccional Metropolitano (MCC) de Chicago gracias a un cambio, aún desconocido, en sus medidas cautelares. Después de su arresto, Joaquín Guzmán López fue ingresado, precisamente, a dicha penitenciaría.

En su primera comparecencia ante la Corte de Distrito Oeste de Texas, ‘El Mayo’ Zambada se declaró “no culpable” de los cargos criminales que EEUU busca imputarle por tráfico de drogas, lavado de dinero, portación de armas de fuego y participación en una empresa criminal.

La jueza Anne T. Berton, quien dirigió esta audiencia inicial, determinó que Zambada permaneciera detenido sin derecho a fianza. ‘El Mayo’ renunció a su derecho a estar presente en la lectura de cargos fijada para el 31 de julio y deberá comparecer un día después, el 1 de agosto, ante la jueza de distrito Kathleen Cardone.