¿Cuál es el papel de ‘El Vicentillo’ en la detención de su padre, ‘El Mayo’ Zambada? José Luis Montenegro responde

El hijo de 'El Mayo', Vicente Zambada Niebla. (Infobae México/Jesús Avilés)

El reciente aseguramiento de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López en El Paso, Texas, ha generado más preguntas que respuestas. A casi 24 horas de los hechos, ni el gobierno de Estados Unidos ni el de México han podido confirmar si se trató de una captura o una entrega, sin embargo, todo apunta a que Vicente Zambada Niebla, el mayor de sus hijos, habría jugado un papel indirecto en esta situación.

En entrevista para INFOBAE MÉXICO, el periodista José Luis Montenegro reveló que una fuente cercana a la familia Zambada García le confesó que el ahora exlíder del Cártel del Pacífico estaba dispuesto a viajar a territorio estadounidense para reunirse con ‘El Vicentillo’; a quien no ve desde hace 15 años.

“¿Qué hacía ‘El Mayo’ Zambada en Texas? Si él estaba cómodo en El Salado, Sinaloa, en El Carrizo, Durango, o en otras zonas de Sonora. Es evidente que ya estaba pactada una entrega y, curiosamente, pues acompañado de su ahijado también”.

Las primeras fotografías de Joaquín Guzmán López y 'El Mayo' (SSPC)

Indicó que el capo, de 76 años de edad, buscó durante los últimos meses concretar un encuentro con su primer hijo varón. El plan, según le revelaron, era reunirse en Las Vegas, Nevada.

“No se concretó, pero hubo intentos. He comentado que ‘El Vicentillo’ no estaba en EEUU, sino en otro país, probablemente en Europa o Australia. Estaba coqueteando justo con la idea de hablar con su padre antes de que se entregara”, agregó Montenegro.

Otra versión, dada a conocer por el periodista Luis Chaparro, refiere que ‘El Mayo’ Zambada habría llegado a un acuerdo con el país de las barras y estrellas para entregarse. A cambio, afianzó la oportunidad de ver a su hijo, quien tras testificar en contra de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán se convirtió en testigo protegido de EEUU.

Cabe recordar que, a inicios de mayo de 2024, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) dio a conocer que Zambada García se encontraba “en mal estado de salud física”, lo que dejaba en duda el liderazgo de su facción.

Meses más tarde, Sin Embargo y Ríodoce aseguraron que la agencia estadounidense también había confirmado que el originario de El Álamo, Sinaloa, se encuentra grave a causa de la diabetes que padece desde hace años.

Ismael "El Mayo" Zambada García Foto: Redes sociales

Ver a ‘El Vicentillo’ y a ‘El Mayo Gordo’, su más grande anhelo

Luis Chaparro reveló que Sebastián ‘N’, hijo de Ismael Zambada Sicairos y nieto de ‘El Mayo’, confesó que el anhelo más grande de su abuelo era ver a Vicente Zambada Niebla y a Ismael Zambada Imperial, otro de sus hijos que, se presume, radica en EEUU.

“Él y yo hemos estado hablando por un tiempo. Es hijo de Ismael Zambada Sicairos, ‘El Mayo Flaco’, quien ahora es el jefe del Cártel de Sinaloa bajo la facción de Zambada”, compartió el comunicador a través de X, antes Twitter, junto a la captura de su conversación con el descendiente del notorio narcotraficante.

“Sabes que mi abuelo está enfermo y su obsesión era eso. No sabes cómo tenía ese anhelo, de ver a V, y al MG. Eso no lo hace cualquiera”, se lee en el texto.

Vicente Zambada Niebla. (Especial)

Según dio a conocer Chaparro, este habría sido el motivo por el que Zambada García habría llegado a un acuerdo con el gobierno del presidente Joe Biden.

“El Mayo tenía una última petición: no quería irse luciendo débil. Pidió a todos los que estaban allí que no dijeran que se había entregado, sino que lo habían capturado, secuestrado o engañado. Los agentes accedieron (sic)”, indicó.

De acuerdo con documentos de la Corte de Distrito Oeste de Texas, hechos públicos este viernes, ‘El Mayo’ se declaró inocente de todos los cargos en su contra. Aún se desconoce a que estado será trasladado.