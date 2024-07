Alemán gana concurso de fotografía en su país con selfie que se sacó junto al Dr. Simi en CDMX

El influencer presumió orgullosamente que el Dr. Simi le ayudó a ganar el concurso en redes. (Tiktok / @paulelaleman)

El Dr. Simi, la emblemática botarga de las farmacias Similares, sigue sorprendiendo con su impacto más allá de las fronteras mexicanas. Esta vez, la figura del Dr. Simi se convirtió en el amuleto de la suerte para el tiktoker europeo Paul el Alemán, quien recientemente ganó un concurso de fotografía en su universidad gracias a una selfie con la famosa botarga durante su visita a la Ciudad de México.

“Dr. Simi llegó a Alemania, cabrones. Participé en un concurso de fotos en mi universidad con esa selfie del Dr. Simi y junto con ustedes echamos un pinche desmadre, güey”, comentó Paul al inicio de su video en TikTok. En su relato, el creador de contenido explicó cómo pidió ayuda a sus seguidores para ganar el concurso, que se basaba en la foto con más “likes”.

“Pedí ayuda a ustedes, porque la foto con más ‘likes’ ganaba el concurso, pero no mames, güey, la rompimos fuerte. Y es que la neta las fotos de los otros concursantes están chingonas y son de buena calidad”, añadió Paul, destacando la calidad de las fotos de sus competidores. Sin embargo, su selfie con el Dr. Simi obtuvo más de 30 mil “likes” en Instagram, llevándose así el primer lugar.

Mostró cómo su selfie con el Dr. Simi venció a otras fotografías muy buenas. (Tiktok / @paulelaleman)

En un segundo video, el influencer celebró su victoria: “Al principio me valió ver.., pero la neta me siento súper bien porque me siento orgulloso de los latinos en Alemania y que formé parte del Día de la Ingeniería aquí en la universidad”. Este logro no solo fue una victoria personal para Paul, sino también un motivo de orgullo para la comunidad latina en Alemania.

No obstante, Paul también compartió que no siempre tuvo tanta suerte. En otro concurso, su selfie con el Dr. Simi quedó en último lugar, aunque esto no le importó. “La neta, a las fotografías que les gané en redes sociales, han tenido grandes votaciones y la mía va en último lugar, ¿pero me importa? La neta no, me vale, me metí al concurso por desmadre”, concluyó el tiktoker.

El creador de contenido Paul El Alemán, presumió que su selfie con la botarga del Dr. Simi logró vencer a fotos de increíbles paisajes en su país natal. Crédito: TikTok / Paul El Alemán

La selfie con el Dr. Simi no solo llevó a Paul el Alemán a la victoria, sino que también destacó la creciente popularidad y el cariño por esta icónica botarga mexicana.