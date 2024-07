Nicola Porcella, compañero de Irina Baeva en ‘Aventurera’, revela que la actriz no está bien tras ruptura con Gabriel Soto

Nicola Porcella destapó que ve a Irina Baeva triste tras su ruptura con gabriel Soto (Foto: Instagram)

Irina Baeva ha centrado la atención mediática en los últimos días debido a su criticada participación en la obra teatral Aventurera y su reciente separación del actor Gabriel Soto, con quien duró siendo novia poco más de cinco años.

En este contexto, Nicola Porcella, conocido por su paso por el reality show La casa de los famosos, se ha unido al elenco de la obra teatral y ha compartido sus observaciones sobre Baeva.

Durante un encuentro reciente con los medios de comunicación, Porcella expresó su admiración y apoyo hacia la actriz, destacando su profesionalismo a pesar de las dificultades personales que enfrenta.

Porcella reveló que percibe a Baeva afectada por la ruptura, aunque alabó su dedicación y compromiso con el proyecto escénico.

Nicola Porcella fue ovacionado en debut de Aventurera (Foto: Archivo)

“Se le nota que no está bien, me da cosita porque se ve una mujer super linda. Se le ve de nobles sentimientos, trabajadora, no ha salido de la obra, sigue ahí. Obviamente una ruptura duele, más lo que conlleva eso y que estés en boca de todo el mundo, más lo que habla la gente, lo que se puede inventar, lo que pasa en ‘Aventurera’… Creo que es un ensañamiento que mis respetos porque no cualquier persona tiene el temple para pararse en el escenario” comentó Porcella.

Además, Nicola subrayó la fortaleza emocional y el temple de Baeva para continuar sus labores en el escenario, a pesar de estar en medio de una separación y ser el centro de múltiples rumores y opiniones. “No cualquier persona podría enfrentar este tipo de adversidad y seguir adelante como ella lo está haciendo”, agregó.

El influencer peruano se sumó al elenco, en un intento por generar más atractivo en la obra producida por Juan Osorio (Foto: Instagram)

En cuanto a su relación estrictamente profesional con Baeva, Porcella fue claro al señalar que, aunque la considera atractiva, no busca establecer una relación sentimental con ella.

“Me parece una mujer preciosa, pero de ahí a empezar algo, no. Simplemente hay un trato cordial, aparte acaba de terminar con un gran actor y yo he respetado eso (…) Que me parezca guapa no quiere decir que quiera algo con ella”, dijo el peruano.

Irina Baeva negó rotundamente haberle sido infiel a Gabriel Soto

Tras la difusión del comunicado que compartió Soto, donde dio a conocer su ruptura con la actriz de origen ruso, Irina Baeva dijo que lo publicó sin su concentimiento y además negó contundentemente haberle sido infiel al actor de Mi camino es amarte, como se ha especulado en redes.

Irina Baeva ha continuado presentándose en 'Aventurera' a pesar de su reciente ruptura sentimental (Foto: Instagram/@irinabaeva)

“El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé porqué mi nombre está ahí. Sí se me notificó y sí me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos”, dijo la actriz a la revista ¡Hola! USA.

“Jamás en ninguna de mis relaciones que he tenido yo le he sido infiel a nadie. La gente que me conoce sabe que yo soy la persona más leal y cuando yo estoy de lleno con una pareja no hay forma de que voltee a ver a un lado, pero ni por error, simplemente eso no existe. No hay para mí otra persona en el momento cuando yo estoy con alguien compartiendo mi vida y construyendo una familia. Jamás lo hubo, jamás”. recalcó la actriz de 31 años.