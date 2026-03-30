Pescadillas: así puedes preparar el platillo ideal para la cuaresma

(Gemini)

Las quesadillas de pescado son un antojo costero que transforma la pesca fresca en una experiencia reconfortante.

Imagina tortillas doradas con un relleno jugoso y especiado, perfectas para quienes buscan sabores del mar en cada bocado.

En regiones de playa, estas quesadillas se sirven como comida rápida o botana acompañadas de salsa y ensalada de col. Maridan bien con aguas frescas, cervezas ligeras y son ideales para reuniones informales.

Receta de quesadillas de pescado

Las quesadillas de pescado consisten en tortillas de maíz rellenas con pescado desmenuzado previamente cocido y sazonado. Se doblan y se fríen hasta quedar doradas y crujientes por fuera, con un interior suave y lleno de sabor. La técnica principal es el frito, lo que garantiza una textura irresistible.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

500 g de pescado blanco cocido y desmenuzado, puede ser cazón o filete 12 tortillas de maíz 1 cebolla pequeña picada 2 dientes de ajo picados 2 chiles serranos picados (opcional) 2 cucharadas de cilantro fresco picado 100 g de queso rallado (opcional) Aceite vegetal para freír Sal y pimienta al gusto

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer quesadillas de pescado, paso a paso

Calienta 2 cucharadas de aceite en un sartén y sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes. Agrega el pescado desmenuzado, los chiles y el cilantro. Sazona con sal y pimienta. Cocina 5 minutos y deja enfriar un poco. Rellena cada tortilla con 2 cucharadas de la mezcla de pescado y un poco de queso si lo deseas. Dobla las tortillas a la mitad y presiona los bordes ligeramente. Calienta suficiente aceite en un sartén amplio. Fríe las quesadillas por ambos lados hasta que estén doradas y crujientes. No sobrecargues el sartén para evitar que se peguen. Escurre sobre papel absorbente. Sirve calientes acompañadas de ensalada de col y salsa al gusto. Evita rellenar en exceso para que no se abran al freír.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 a 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 260

Proteínas: 21 g

Grasas: 10 g

Carbohidratos: 22 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las quesadillas de pescado se conservan en refrigeración por hasta 2 días en un recipiente hermético. Para recalentarlas, utiliza un sartén o comal para mantener la textura crujiente.