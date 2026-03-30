México

Pescadillas: así puedes preparar el platillo ideal para la cuaresma

Las quesadillas de pescado son una variante ideal para una botana crujiente

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Tacos de pescado -México- 11 marzo
(Gemini)

Las quesadillas de pescado son un antojo costero que transforma la pesca fresca en una experiencia reconfortante.

Imagina tortillas doradas con un relleno jugoso y especiado, perfectas para quienes buscan sabores del mar en cada bocado.

En regiones de playa, estas quesadillas se sirven como comida rápida o botana acompañadas de salsa y ensalada de col. Maridan bien con aguas frescas, cervezas ligeras y son ideales para reuniones informales.

Receta de quesadillas de pescado

Las quesadillas de pescado consisten en tortillas de maíz rellenas con pescado desmenuzado previamente cocido y sazonado. Se doblan y se fríen hasta quedar doradas y crujientes por fuera, con un interior suave y lleno de sabor. La técnica principal es el frito, lo que garantiza una textura irresistible.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 500 g de pescado blanco cocido y desmenuzado, puede ser cazón o filete
  2. 12 tortillas de maíz
  3. 1 cebolla pequeña picada
  4. 2 dientes de ajo picados
  5. 2 chiles serranos picados (opcional)
  6. 2 cucharadas de cilantro fresco picado
  7. 100 g de queso rallado (opcional)
  8. Aceite vegetal para freír
  9. Sal y pimienta al gusto
Tacos de bacalao, bacalao a la vizcaína, tortillas integrales, cena navideña, salsa picante, comida festiva. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer quesadillas de pescado, paso a paso

  1. Calienta 2 cucharadas de aceite en un sartén y sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
  2. Agrega el pescado desmenuzado, los chiles y el cilantro. Sazona con sal y pimienta. Cocina 5 minutos y deja enfriar un poco.
  3. Rellena cada tortilla con 2 cucharadas de la mezcla de pescado y un poco de queso si lo deseas.
  4. Dobla las tortillas a la mitad y presiona los bordes ligeramente.
  5. Calienta suficiente aceite en un sartén amplio.
  6. Fríe las quesadillas por ambos lados hasta que estén doradas y crujientes. No sobrecargues el sartén para evitar que se peguen.
  7. Escurre sobre papel absorbente.
  8. Sirve calientes acompañadas de ensalada de col y salsa al gusto. Evita rellenar en exceso para que no se abran al freír.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 a 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 260
  • Proteínas: 21 g
  • Grasas: 10 g
  • Carbohidratos: 22 g 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las quesadillas de pescado se conservan en refrigeración por hasta 2 días en un recipiente hermético. Para recalentarlas, utiliza un sartén o comal para mantener la textura crujiente.

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