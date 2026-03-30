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Cómo preparar el ceviche mexicano para la cuaresma

La Semana Santa suele ser una época para preparar pescados y mariscos

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ceviche de setas con mango -México- 20 febrero
(Gemini)

Pocas preparaciones evocan tanto el sabor del mar y la frescura del Pacífico como un buen ceviche.

El ceviche de pescado mexicano es una fiesta de colores, aromas y texturas que conquista a quienes buscan un plato ligero, refrescante y lleno de vida.

En la costa de México, sobre todo en estados como Guerrero, este platillo es tradición de reuniones familiares y días de playa. Suele acompañarse de tostadas crujientes, rodajas de aguacate y, claro, una bebida bien fría.

Receta de ceviche de pescado mexicano

El ceviche de pescado mexicano se prepara marinando pescado fresco en jugo de limón, lo que lo “cuece” y le da su característico sabor ácido. Este proceso resalta ingredientes frescos como jitomate, cebolla, cilantro y, muchas veces, aceitunas y chile jalapeño. La técnica principal es la marinada ácida, que transforma la textura del pescado sin necesidad de fuego.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 3 horas y 15 minutos
  • Preparación activa: 15 minutos
  • Cocción (marinado en limón): 3 horas

Ingredientes

  1. 1 ½ kilos de sierra (o macarela)
  2. 1 ½ tazas de jugo de limón
  3. 6 jitomates pelados, sin semilla y picados
  4. ½ taza de salsa catsup (opcional)
  5. 3 cucharadas de cebolla picada
  6. 3 cucharadas de cilantro picado
  7. 24 aceitunas
  8. 1 cucharada de orégano en polvo
  9. ½ taza de aceite, preferentemente de oliva refinado
  10. 1 jícama mediana, pelada y rallada (opcional)
  11. 2 aguacates
  12. Chiles jalapeños en escabeche, en rajas, al gusto
  13. Sal y pimienta al gusto

Cómo hacer ceviche de pescado mexicano, paso a paso

Alt Text: Marisquería, anillos de calamar, cocina peruana, jugo de limón verde, ají limo, maíz tostado, camote, lechuga, plato frío, mar Pacífico, verano, comida playera, antioxidantes, proteína magra, sabor cítrico - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Fresco ceviche de calamar marinado en jugo de limón con cebolla, cilantro y chile, un platillo ligero y refrescante de la cocina marina. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Corta el pescado en trozos pequeños.
  2. Cubre completamente el pescado con el jugo de limón, mezcla y refrigera durante varias horas hasta que esté “cocido” por el ácido.
  3. Escurre el pescado y enjuágalo con agua fría para eliminar el exceso de acidez.
  4. Agrega jitomates, cebolla, salsa catsup, cilantro, aceitunas, orégano, aceite, sal y pimienta.
  5. Si deseas, añade la jícama rallada y exprimida en un lienzo para quitar el exceso de jugo.
  6. Mezcla bien y corrige la sazón.
  7. Decora con rebanadas de aguacate y rajas de chile jalapeño antes de servir.
  8. Sirve con tostadas de maíz o galletas saladas.

Consejos técnicos:

  • Utiliza pescado muy fresco para evitar riesgos sanitarios.
  • El marinado debe ser completo: revisa que todo el pescado quede sumergido en el jugo de limón.
  • Escurrir bien el pescado es clave para un sabor equilibrado.
  • Añade el aguacate al final para que no se deshaga en la mezcla.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal
  • Proteína: 20 g
  • Grasas: 10 g
  • Carbohidratos: 12 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El ceviche debe conservarse en refrigeración, en recipiente tapado, por un máximo de 24 horas. Después de ese tiempo, la textura y el sabor pueden deteriorarse.

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