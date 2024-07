Luis Ángel Robelo publica desgarradora FOTO con su hermano menor que fue ejecutado junto a su papá: “Es una pesadilla” (Foto: RS)

Tras un traumático momento que quedó grabado y viralizado en redes sociales mexicanas, Luis Ángel Robelo reapareció tras la ejecución de su papá y hermano menor, el pasado sábado 20 de julio en el estado de Jalisco.

El influencer, tiktoker y gran amigo de La Venenito subió a sus historias de Instagram una ‘desgarradora’ foto donde se le puede ver sonriente viendo su querido hermano menor que fue asesinado en el evento del cual se tiene casi nula información, puesto que la Fiscalía del Estado de Jalisco en su comunicado de prensa solo confirmó la difusión de los dos familiares del youtuber y la intervención de dicha autoridad en la investigación que ya se abrió.

Con música de fondo a cargo de Carla Morrison, Luis Ángel Robelo compartió una la foto y un fragmento de la canción Dime mentiras:

“Dime que todo es mentira

Que todo es solo es una pesadilla

Que no estoy sola y no te has ido de mi vida

Dime que sigues aquí”, se puede escuchar en la historia para Instagram.

Luis Ángel Robelo junto a su hermano menor, que fue asesinado el pasado sábado 20 de julio (Foto: RS)

En TikTok, internautas han comenzado a compartir la foto y desear los mejores decesos para la familia del famoso, así como una pronta resignación y justicia.

“Justicia para él, para tu papi, para ti”. “Angelito espero de corazón encuentres pronto una gran recuperación en tu familia, por que fueron dos grandes pérdidas y el haber visto ahorita esta foto con tu hermanito, se siente peor”. “El video me rompe el alma, no entiendo como hay gente que está criticando el hecho de que trataste de documentar todo para que se cumpla la justicia y no solo la divina”. “Ahora está en el cielo, lo lamentamos tanto pero esperamos que todo salga bien en cuento a la justicia para tu familia”, expresó.

‘La Venenito’ se pronunció ante ejecución de la familia de Luis Ángel Robelo: “Pido apoyo y respeto”

A través de su canal de difusión en Instagram, La Venenito rompió el silencio sobre el asesinato del padre y hermano de Luis Ángel Robelo, uno de los creadores de contenido para TikTok más famosos de México.

Los familiares del tiktoker fueron acribillados en el municipio de Encarnación de Díaz; la Fiscalía de Jalisco anunció que investiga el caso Crédito: TikTok/@Luis Ángel Robelo

“Gente les pido respeto para Robelo, la verdad está pasando un muy mal momento. Acaba de perder a su papá y hermano, tengan poquito respeto, los amo”, inició. “Yo voy a estar apoyando a Robelo en todo momento y pido apoyo y respeto. Dios bendiga a los que quieran apoyar en todo esto, de todo corazón mil gracias”, expresó La Venenito.