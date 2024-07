¿Quién es Luis Ángel Robelo, amigo de ‘La Venenito’ que transmitió en vivo el asesinato de su papá y hermano en TikTok? (Fotos: RS)

La tarde del pasado sábado 20 de julio, el famoso tiktoker Luis Ángel Robelo paralizó las redes sociales de México luego de que transmitiera, en dicha plataforma digital de video, un en vivo luego de que asesinaran a su papá y hermano en el estado de Jalisco, generando gran conmoción a nivel nacional.

Conocido por un cover viral de una de las canciones más famosas de Ana Bárbara y ser grana amigo del influencer David González, mejor conocido como La Venenito, el también youtuber compartió en el live el desgarrador momento en el que incluso los cuerpos de sus familiares fueron mostrados, pese a las duras normas con las que se rige TikTok.

“Mataron a mi papá y a mi hermano”, inició el sensible video en el que se le puede ver extremadamente afectado, llorando, y molesto con las autoridades de la Fiscalía del Estado de Jalisco, pues le solicitaban que frenara la transmisión y dejara de tomar fotos y videos de la escena del crimen, aún con la impotencia que el famoso tenía pues su hermano y padre, cuyas identidades de momento se desconocen, se encontraban sin vida en el piso.

Los familiares del tiktoker fueron acribillados en el municipio de Encarnación de Díaz; la Fiscalía de Jalisco anunció que investiga el caso Crédito: TikTok/@Luis Ángel Robelo

Quién es Luis Ángel Robelo: la historia del tiktoker que trasmitió en vivo por TikTok el asesinato de su papá y hermano

Luis Ángel Robelo, un influencer y cantante de 26 años, es conocido por sus videos junto a La Venenito, amistad que les ha permitido volverse uno de los grupos de tiktoker o creadores de contenido para redes sociales más famosos de todo México.

En 2020 ganó fama al hacer un cover de una canción de Ana Bárbara, algo que incluso en su momento tuvo una contestación de la Reina Grupera y que solo fue el principio de una carrera en TikTok que le ha permitido poseer más de 7.4 millones de seguidores en dicha red social.

Se ha revelado a través de su cuenta de Instagram que la madre de Luis Ángel Robelo, Silvia Cueva Martínez, falleció el 13 de junio de 1998, pues ha publicado ese tipo de datos en la plataforma de videos y fotos.

Quién es Luis Ángel Robelo: la historia del tiktoker que trasmitió en vivo por TikTok el asesinato de su papá y hermano (Foto: RS)

Asesinato del padre y hermano de Luis Ángel Robelo: qué se sabe sobre el sensible caso del tiktoker

“No, no, no, no, no. Se llevaron a mi familia, mataron a mi papá y a mi hermano (...) no me importa, los mataron, los mataron, mataron a Manuel”, así se expresaba Luis Ángel Robelo durante la transmisión en vivo para TikTok donde mostró el cuerpo de su padre y hermano así como la escena del crimen.

Sobre el hecho, la Fiscalía del Estado de Jalisco expresó en un comunicado:

“La noticia criminal se dio a conocer hoy a las 17:00 horas, de detonaciones de arma de fuego a la calle Morelos Norte, de la colonia San Antonio, de la Delegación San Sebastián, en la demarcación ya señalada”.

La Fiscalía de jalisco publicó un video como comunicado, donde informa que inició la investigación por los hechos ocurridos en el municipio de Encarnación de Díaz. (@FiscaliaJal)

Sin embargo, de momento la investigación no tiene presuntos responsables ni mayores avances: “La Fiscalía del Estado continúa con las indagatorias por lo que se reitera que la presente información es de carácter preliminar y conforme avancen las diligencias, puede tener modificaciones”.