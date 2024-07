¿Adrián Marcelo es adicto? Esto dijo sobre “anexarse” durante 71 días en La Casa de los Famosos

Adrián Marcelo entrará a La Casa de los Famosos México 2. (Instagram)

Adrían Marcelo es uno de los contendientes que lucharán en el encierro de los 71 días en La Casa de los Famosos México 2. Al ser el último confirmado de entre los catorce participantes, el conductor de programas famosos en Monterrey y también creador de contenido en YouTube, recientemente se despidió de sus seguidores, ya que pondrá en pausa sus publicaciones habituales.

Después de mucho tiempo de especulaciones y rumores, finalmente Adrían Marcelo fue el último habitante confirmado del reality, lo que ha generado mucha conversación al respecto durante las últimas horas.

Marcelo, quien sube de manera habitual videos en YouTube, el día de ayer viernes 19 de julio publicó un último audiovisual en el que confirmó su participación y en el que se despidió de su seguidores.

Adrián Marcelo habló sobre su experiencia consumiendo sustancias ilícitas Créditos: (YouTube/Yordi Rosado)

Acompañado de su esposa, el regiomontano afirmó que lo más complicado de permanecer en el encierro será pausar su consumo de cannabis. Una actividad que tiene por hábito desde hace varios años.

“Entrar a ese pedo sí representa un desgaste emocional muy cabrón y más porque pues yo consumo desde hace 14 años cannabis. En lugar de consumir ansiolíticos o antidepresivos como rivotril o clonazepam yo he optado por este consumo”, explicó.

El comediante dejó en claro que su consumo no es una adicción, pero que sí considera que resultará en algo complicado para él, especialmente al permanecer aislado. Comparó la experiencia futura con algo cercano a un anexo.

“No le quiero llamar adicción, pero yo tengo un hábito muy frecuente de consumo de cannabis y allá adentro voy a estar aislado. No quiero yo, como alarmarme ni nada, pero casi casi voy a estar como anexado”, concluyó.

Adrian Marcelo ingresará a La Casa de los Famosos México 2 a partir del domingo 21 de julio por la noche. Momento en el que el reality comenzará sus transmisiones durante sus 71 días de duración, las veinticuatro horas del día.

El día que dijo que La Casa de los Famosos es para gente sin trabajo

(Captura de pantalla/YouTube)

Previo a ser confirmado como uno de los habitantes, durante un episodio de su podcast Se lo Dijo, Adrián Marcelo expresó su opinión desfavorable sobre los reality shows como La Casa de los Famosos México.

Acompañado por Miguel Díaz, Marcelo sostuvo que estos proyectos no son de su agrado y que prefiere no depender de ellos para su carrera. “Me sondean para todo, que si para La Casa de los Famosos, que si para la Kings League. La verdad es que yo estoy feliz haciendo mi contenido, es lo bueno de no depender de ningún proyecto”, aseguró el presentador.

El youtuber habría incurrido en actos de acoso sexual, de acuerdo con la denuncia pública. (Instagram/@adrianmarcelo10)

En su crítica, Marcelo subrayó que considera estos reality shows como una alternativa para quienes no tienen trabajo.

“La Casa de los Famosos es para gente que no tiene trabajo, yo sí tengo mucho trabajo. La Isla y todas esas (...) son para gente sin trabajo”, afirmó en su podcast.

Además, añadió que estos programas permiten a las celebridades ganar nuevamente la atención del público cuando sus carreras están en declive. “Si la chamba anda baja, (...) necesitamos que hablen de nosotros”, detalló.