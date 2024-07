Aseguran que Cazzu no quiere que su hija con Nodal esté en contacto con la cultura mexicana: “Por nada del mundo”

Cazzu vive con la pequeña en Argentina (Especial Infobae: @cazzu)

La reciente separación entre Christian Nodal y Cazzu ha causado un gran revuelo entre sus seguidores, especialmente porque se produjo a menos de un año después del nacimiento de su hija, Inti. Tras la ruptura, Nodal inició rápidamente una relación con Ángela Aguilar, lo cual ha generado controversia entre los internautas debido a la abrupta separación con la trapera argentina.

Christian Nodal, actualmente en gira musical por Europa, está recibiendo críticas por su supuesta ausencia en la vida de su hija. Por su parte, la llamada “Nena Trampa” y su bebé se encuentran viviendo en Argentina, lejos del intérprete de Botella tras botella.

Ahora, las tensiones han aumentado pues el programa Chisme no like reveló que habría problemas relacionados con la documentación de Inti, especialmente su pasaporte.

Christian Nodal y su hija, fruto de la relación de casi dos años que tuvo con la rapera Cazzu. (@speedynodal, Instagram).

El programa informó que Cazzu estaría impidiendo que la pequeña obtenga un pasaporte mexicano. Según los presentadores, ella no desea que su hija tenga esta nacionalidad.

“Por nada del mundo Cazzu quiere que su hija sea mexicana”, afirmaron en el programa. Además, mencionaron que la cantante argentina ha comentado a su círculo cercano que no permitirá que su hija tenga dicho pasaporte.

“Aparente y alegadamente hay mucho problema para que Cazzu e Inti viajen, porque hay mucho problema de papeleo. Según el círculo íntimo de amigas de Cazzu, ella jura y perjura que jamás lo permitirá, porque Cazzu no quiere que su hija Inti sea, por nada en el mundo, mexicana, porque la niña es argentina”

Cazzu se hizo un enorme tatuaje tras su ruptura con Christian Nodal (Ig nelsiecasrrillo)

Inti, nacida en Argentina, está bajo las leyes de ese país y es la cantante de Loca quien estaría bloqueando los intentos de Nodal para tramitar la nacionalidad mexicana para su hija.

“La niña es argentina, están bajo las leyes argentinas y seguramente Nodal debe querer que su hija sea mexicana, pero aparentemente Cazzu está poniendo muchos peros para sacar el pasaporte mexicano a Inti porque no quiere que su hija tenga pasaporte mexicano ¿por qué? no lo sabemos”, explicaron los conductores de Chisme no like.

Además, el programa de televisión conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani destacó que existe una fuerte pelea entre los dos artistas respecto a esta situación.

La relación entre Nodal y Ángela Aguilar ha generado muchas críticas (IG: @angela_aguilar_ // @nodal // @vengalaalegria)

“Ella le había comentado a un grupo de amigas y habría dicho ‘mi hija no quiero que sea mexicana’”, según una fuente cercana a Cazzu citada por el popular programa.

Los conductores también señalaron que hasta el momento no tienen información concreta sobre los motivos detrás de la supuesta oposición de Cazzu.

Ni Cazzu ni Christian Nodal han confirmado o desmentido estas afirmaciones. No obstante, los seguidores de ambos artistas siguen expectantes ante cualquier declaración oficial por parte de ellos.

Apenas pocos días antes de su ruptura, Cazzu dedicó un romántico mensaje al papá de su hija (Foto: Telemundo)

La controversia continúa, y muchos cuestionan las decisiones de ambos padres en cuanto a la nacionalidad de su hija y la forma en que están manejando su relación pública y privada.

Ángela Aguilar, con quien Christian Nodal ha iniciado su nueva relación, también ha sido centro de atención y críticas debido al contexto en el que se dio dicha relación, agregando otra capa de complejidad al drama familiar que rodea a Nodal y Cazzu.