PAN tacha de “irresponsable” propuesta de AMLO para que recién egresados se postulen a jueces

Julen Rementería sobre la reforma al Poder Judicial de AMLO (Julen Rementería/ Prensa Senador Rementería)

Firmes a su posicionamiento en contra, el PAN ahora rechaza la posibilidad de que estudiantes recién egresados podrían llegar a juez, magistrados y ministros tal como había sugerido el presidente Andrés Manuel López Obrador al decir que en la reforma se debería eliminar que quienes se postulen tengan cinco años de experiencia.

En conferencia de prensa, Julen Rementería, líder del Partido Acción Nacional en el Senado, tachó como “irresponsable ocurrencia” la propuesta del presidente López Obrador, pues considera que de llegar recién egresados a estos puestos algunos podrían tener complicaciones para resolver derivado a lo complejo de los temas, a pesar de que este tenga la mejor intención.

“Me parece que lo grave aquí es que una persona un joven que con toda la buena intención enfrenta un asunto complicado que puede significar intereses muy grandes, pues es difícil que no se pueda llegar a equivocar, por supuesto que se puede equivocar ya no hablo de mala fe, ya no hablo de direccionamiento, simplemente hablo del desconocimiento de la experiencia que puede tener esa persona que ha estado en ese cargo, tendríamos que buscar la manera de podernos conectar con la sociedad”, dijo el líder del PAN en el Senado.

Rementería del Puerto se lanzó contra AMLO (Foto: Senadores del PAN)

Aseguró que la experiencia debe ser un requisito indispensable. Además, comentó que conforme avanzan los foros se han percatado que es una “ocurrencia total” la iniciativa del presidente López Obrador, pues no se han contemplado parámetros sobre cuál será el sistema que se podría implementar en las elecciones.

“Es una ocurrencia total la reforma al Poder Judicial porque hay cosas que no se están contemplando que por supuesto van surgiendo en las pláticas en los foros en las entrevistas con los expertos, con gente que conoce del tema, y que se da uno cuenta que la reforma le hace falta mucho por considerar para poder prosperar, aún y cuando no estamos de acuerdo, aún y cuando pudiera considerarse a través de la voluntad popular mediante el voto (...) realmente estamos hablando es que no saben ni lo que está proponiendo”, reprochó Julen Rentería.

Por su parte, Xóchitl Gálvez Ruiz, excandidata presidencial, coincidió en que es necesario que los jueces que lleguen a algunos de los cargos del Poder Judicial tengan experiencia porque se trata de la libertad de una persona o del beneficio de la población.

Este punto lo compartió durante el foro con legisladores y especialistas en Chiapas. Ejemplificó con un escenario sobre que preferirían, si un recién egresado de medicina sería el más apto para realizar una cirugía de corazón.

“Abogamos el tema de la capacidad, yo digo que se requiere experiencia, conocimiento, honestidad, estas tres cosas, son un requisito para ser juez, tu imagínate un que un recién terminado estudiante de medicina te operara el corazón sin tener la experiencia necesaria, hay profesiones donde se requiere la experiencia, en el caso de los jueces es la libertad la que va de por medio, o sea una sentencia de un juez es tu libertad o la cárcel y si se equivoca puedes pasar 30 años en la cárcel, el médico va de por medio la vida, en la impartición de justicia es indispensable, no coincido con el presidente de que la experiencia está ligada a la corrupción, hay otras maneras de evitar la corrupción, castigando la corrupción”, comentó.

La excandidata a la presidencia habló sobre la reforma al Poder Judicial (Cuartoscuro)