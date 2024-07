Cuáles son las mejores escuelas de manejo en CDMX, según Profeco

Profeco analizó cuáles son los costos promedio para tomar un curso de manejo. -(Infobae/Jovani Pérez)

Aprender a manejar es una habilidad que puede traer muchas oportunidades, incluso si no se tiene auto propio, ya que siempre sirve para distintas actividades personales, sino que también puede ser bien valorado por las empresas, lo que puede ampliar la ventana de oportunidades laborales.

Y es que esta competencia tiene múltiples beneficios, como dar independencia al no depender de alguien más para movilizarse en ciertas distancias, en caso de una emergencia permite reaccionar rápidamente y dirigirse a donde se necesite (aunque no se tenga carro propio). Asimismo, fomenta la responsabilidad al tener que hacerse cargo no solo de los pasajeros, sino también de los peatones, así como de otros conductores; brindar satisfacción personal al aprender una nueva habilidad, pues se produce un sentido de logro y de confianza en sí mismo.

Según Rodrigo Carrasquero, de Kavak México, si se aprende a conducir, también se desarrollan y fortalecen habilidades importantes, psicomotoras como la coordinación mano-ojo, percepción espacial, atención dividida, toma de decisiones rápidas y hasta el manejo del estrés. Además, de acuerdo con la investigación Las habilidades de aprendizaje y estudio en la educación secundaria: estrategias orientadoras de mejora, de la Universidad de Santiago de Compostela, en el proceso de aprendizaje se estimula habilidades como la memoria, la concentración, la resolución de problemas y el pensamiento crítico.

Aunque en varias ocasiones son familiares o amigos los que enseñan a manejar, las escuelas de manejo son una opción para aprender, de manera teórica y práctica, lo que se debe considerar al estar al volante.

Mejores escuelas de manejo en CDMX

Aprender a manejar tiene múltiples beneficios personales, laborales e incluso de fortalecimiento psicomotríz. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó una investigación reciente dentro de la Revista del Consumidor, en la que dio a conocer cuáles son las mejores escuelas de la Ciudad de México de acuerdo en su relación con su precio y calidad del servicio que ofrecen, así como los beneficios que otorgan al contratarlos. En los resultados del estudio se enlistaron los paquetes y precios de cuatro escuelas de conducción capitalinas que se imparten a principiantes y expertos, y en las que contempla si la persona tiene problemas de miedo o nerviosismo.

La Profeco recomendó, antes de elegir alguna opción, hacer una comparación entre los precios de los servicios, revisar los beneficios que otorga cada lugar (como las horas de enseñanza y el seguro vehicular), así como los requisitos y el temario de clases.

Según el estudio de la Profeco, las mejores escuelas de manejo son las que se enlistan a continuación:

Escuela de Manejo Imperial : Se ofrece un curso básico de seis horas de práctica con clases entre semana, en sesiones de una hora y media por día; también pueden tomarse clases en fin de semana con un curso intensivo de tres horas el sábado y tres más el domingo. Esta escuela Incluye: Seguro con cobertura especial de Autoescuela . Si se quiere aprender en vehículo estándar, la clase tiene un costo de 2 mil 350 pesos mexicanos, pero si se trata de vehículo estándar, el precio aumenta a 2 mil 500 pesos. (https://escuelaimperial.com.mx/)

Escuela de Manejo La Unión: Esta escuela ofrece el curso desde principiantes. En total se dan 13 sesiones prácticas y cinco sesiones teóricas, que se pueden tomar como 13 días de 55 minutos cada sesión, o de cinco días de 110 minutos cada sesión y días de 85 minutos por clase. En el caso de las sesiones teóricas, se resuelven de manera remota (en línea) con una hora por sesión. Los costos son de 3 mil 600 pesos por vehículo estándar y 3 mil 800 por automóvil automático.

Además del curso para principiantes, cuenta con cursos para intermedios, para mejorar técnicas de manejo e incluso para personas con alto nervisismo; sin embargo, cada uno de los anteriores tienen distintos precios, siendo el más barato de mil 750 pesos (avanzado, carro estándar) y el más caro de 4 mil 700 pesos mexicanos nerviosismo, carro automático) (https://www.autoescuelaunion.com.mx/cursos.html).

En algunos de los cursos se revisa el flujo del tráfico, técnicas de conducción, entre otros temas.

ConduSe: Tiene un curso básico de ocho horas, con cuatro clases de dos horas cada una. En su temario incluyen el control del vehículo, estacionado y manejo en tráfico, así como una guía teórica en línea. Su servicio es a domicilio para practicar las rutas que el aprendiz manejará. Sin importar si es auto estándar o automático, el precio por el servicio es de 2 mil 799

Esta escuela ofrece dos cursos más, avanzado y completo, en el que varían las horas de aprendizaje. También aseguran tener especialistas para personas con nerviosismo. Cuenta con maestros de enseñanza en CDMX, Jalisco y Nuevo León ( https://conduse.mx/)

Tekno Vial Escuela de Manejo: Cuentan con tres cursos principales para quienes no tienen conocimientos previos o son personas nerviosas, que son básico, express y medio; el primero es de seis horas, el segundo de ocho horas y el último de 10 horas, todos divididos entre tres a cinco días. Se imparten, además de lo elemental, técnicas de manejo como: arranque en subida, cambios de carril, estacionamiento en cordón (a tres tiempos), estacionamiento en batería e incorporación a vías primarias, secundarias y circulación en vías primarias.

Además de los tres cursos básicos, tienen otros sobre cómo rebasar, rutas específicas, o quienes deseen tratar cuestiones específicas personales; otros en los que incluyen la licencia pagada y otros que son para salir a carretera. Los precios oscilan entre los 2 mil 390 hasta los 6 mil 400 pesos mexicanos. (https://www.teknovial.com.mx/)

Mejores escuelas de manejo en México

La mayoría de las escuelas son abiertas a todas las edades y cuentan con opciones especializadas en personas nerviosas.

La Procuraduría también incluyó escuelas para aprender a conducir en los estados de Jalisco y Nuevo León, que cuentan con varias opciones de escuelas de manejo que ofrecen cursos tanto teóricos como prácticos, adaptados a diferentes necesidades y niveles de experiencia.

En Jalisco, una de las alternativas es Jalisco Alpha & Omega, que proporciona varios paquetes. Su oferta incluye un curso de cinco horas de práctica para vehículos estándar, dividido en dos o tres días, y otro de 7.5 horas para vehículos automáticos, con prácticas diarias de hora y media durante cuatro días. Otra posibilidad en este estado es Vertiz.VIP, que ofrece un curso básico de una semana que incluye seguro vehicular. Asimismo, la Escuela de manejo del Sol presenta un curso básico de 10 horas, repartido equitativamente entre cinco horas teóricas y cinco prácticas.

En Nuevo León, las opciones son igualmente variadas. Conduce fácil dispone de un curso básico de 11 horas, con ocho horas prácticas distribuidas en cuatro días y tres horas teóricas que pueden realizarse en sus instalaciones o de manera virtual. Por otro lado, Easy ofrece un curso llamado Básico Plus, que integra nueve horas prácticas y teóricas. Incluye 6 clases de una hora y media cada una y se enfoca en alumnos sin experiencia previa que desean conducir con seguridad. Ponen especial énfasis en personas nerviosas y menores de edad.

Finalmente, ConduZone brinda un curso clásico para principiantes de 11 horas totales, con 7.5 horas prácticas y teoría básica en aula. Este curso incluye una introducción al vehículo, posiciones seguras al conducir, técnicas de estacionamiento básico, manejo en colonias y avenidas, una evaluación individual y orientación para el trámite de licencia. Al concluir, los participantes reciben una constancia, aunque no se incluye un taller de manejo preventivo.

Cuánto tiempo se tarda en aprender a manejar

Hay diversos factores que pueden acelerar o alentar el proceso de aprendizaje de conducir un automóvil.

La variación entre las sesiones que ofrece cada escuela también es un factor a contemplar, pues cada persona puede tener un proceso distinto de aprendizaje. Sin embargo, diversos especialistas apuntan que aprender a conducir de manera básica lleva en promedio unas 20 a 40 horas de práctica.

Aún así, hay diversos factores personales a tomar en cuenta, como la frecuencia de la práctica, la capacidad innata de aprendizaje, el nivel de confianza y la capacidad de adaptación a los entornos estresantes, como vías atascadas por el tráfico.

Además del manejo práctico, aprender a manejar también implica estudiar y comprender las reglas de tránsito, señales, técnicas de estacionamiento y otros aspectos de seguridad vial, lo cual se recomienda estudiar desde la teoría de forma regular y tener en cuenta antes de obtener una licencia de manejo.

Cuántos accidentes automovilísticos hay al año

En 2022 se registraron 377,231 accidentes de tránsito en México, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Esto representa un promedio diario cercano a mil incidentes. Los estados con mayor número de accidentes fueron Nuevo León con 76 mil 615, Chihuahua con 25 mil 432, y Sonora con 25 mil 325.

Los accidentes automovilísticos en México aumentaron en 2022, (EFE/EPA/STR)

Los tipos de accidentes más frecuentes incluyeron 229 mil 940 colisiones entre vehículos, 53 mil 629 incidentes que involucraron motocicletas y 47 mil 033 choques contra objetos fijos.

Comparado con el año anterior, 2021, cuando se reportaron 340 mil 415 accidentes en zonas urbanas, hubo un incremento significativo. De estos accidentes en 2021, el 1.1% resultó en al menos una víctima mortal, sumando tres mil 849 incidentes con fallecidos y 60 mil 584 con personas lesionadas. Asimismo, el INEGI estimó que en 2022, aproximadamente 40 personas murieron diariamente en accidentes de tránsito, y el número de lesionados aumentó un 28% respecto a 2021.

La Profeco precisó que del total de accidentes automovilísticos de 2022, el uso del teléfono celular al conducir fue la principal causa; y el 95.5% de las causas de estos accidentes son atribuibles al conductor.