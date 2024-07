¡Ni que fueran enchiladas!, ¿Cuál es su significado del refrán?

Los refranes forman parte de la culturas, engloban distintos significados más allá de lo que dicen de manera literal, es común que se refieran a la gastronomía mexicana que es característica del país. (Imagen: Jovani Pérez/Infobae México)

La cultura popular está conformada por distintos símbolo que han permanecido a lo largo del tiempo entre ellos se encuentran los refranes, que son elementales para conocer el folklore de una sociedad, estos dichos son parte elemental de las regiones que se usa de manera coloquial, como la frase: ¡Ni que fueran enchiladas!

Los refranes son tan populares en una cultura que muchos los usan de manera inconsciente porque ya forman parte indispensable de su lenguaje coloquial y la manera de comunicarse. También son conocidos como: dicharachos, paremias, sentencias o máximas.

Estas frases son tan antiguas que es muy probable que existan mucho antes de la escritura y se hayan transmitido por generaciones de manera verbal, al igual que los mitos, las leyendas y los proverbios.

Conjuntan un sin fin de símbolos más allá de su significado literal, la paremiología es la disciplina que los estudia debido a que conforman gran parte de las culturas en frases tan compactas.

El paremiólogo Rodriguez Marín definió los refranes como: “Un dicho popular, sentencioso y breve, de verdad comprobada, generalmente simbólico y expuesto en forma poética, que contiene una regla de conducta y otra cualquier enseñanza”.

¿Qué significa el refrán? ¡Ni que fueran enchiladas!

Las enchiladas son un platillo típico de México, es tan común que forma parte de la cultura, incluso forma parte del dicho: ¡Ni que fueran enchiladas! (Foto: Gob)

Creer que una situación es más simple de lo que aparenta, es común que se usen en diversas situaciones como en estos ejemplos: “Jefe, déjeme pensarlo, porque no son enchiladas”, “¿Crees que son enchiladas, o qué?, de acuerdo con el Diccionario del español de México.

Es una frase que se usa comúnmente cuando una tarea se pide con prisa, pero en realidad no es fácil de hacer de manera inmediata y para no responder de manera negativa, se puede hacer uso del dicho, ‘Ni que fueran enchiladas’, ya al usarlo puede relajar la tensión y dar a entender de una manera cómica que el pedido no es sencillo.

¿Cuántos tipos de enchiladas hay en México?

Las enchiladas pueden ser preparadas de distintas formas, cada región le pone su estilo y toque especial, pero las más comunes son las enchiladas verdes. (Foto: Instagram/@maucocinadetodo)

La palabra enchilada proviene de ‘chillapitzalli’ la cual se conforma de ‘chilli’ del náhuatl que significa chile y de ‘tlapitzalli’ que es flauta, es decir ‘flauta enchilada’, este es un platillo muy típico de México elaborado con tortilla de maíz, que se baña en salsa. Debido a que el país tiene distintas variedades de chiles existen ‘enchiladas’ en distintas presentaciones como: verdes, rojas, con mole, suizas, potosinas, placeras, mineras, de nata, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

Este platillo tiene su origen en las civilizaciones precolombinas, estuvieron presentes incluso en el Códice Florentino en él es un manuscrito pintado por indígenas realizado en 1555-1577 el cual abarca todos los aspectos de la vida y la cultura de los antiguos pueblos del Centro de México, de acuerdo con el artículo “El códice florentino” publicado por el sitio web Arqueología Mexicana.

Entre las enchiladas más comunes se encuentran las ‘enchiladas verdes’ que son preparadas con salsa de tomate, la tortilla se rellena de algún tipo de carne o verduras y se complementan con crema, queso y cebolla.

Otra de las preparaciones características del país son las ‘enchiladas de mole’, al igual que las otras utilizan de base la tortilla de maíz, se caracterizan por estar bañadas en ‘mole’, que es otro platillo típico de México.