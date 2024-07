Dulce María Sauri respondió a los señalamientos de Alito Moreno: “Concluye tu presidencia y deja al PRI”

La expresidenta del PRI analizó el panorama tras la 24ª Asamblea Nacional (Cuartoscuro)

La expresidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Dulce María Sauri, habló en exclusiva con Infobae México y respondió a las acusaciones que lanzó en su contra Alejandro Alito Moreno Cárdenas respecto a su dirigencia en el año 2000, cuando por primera vez el tricolor perdió la Presidencia de la República.

Tras la celebración de la XXIV Asamblea Nacional del tricolor, el actual dirigente nacional lanzó algunas acusaciones contra los expresidentes del partido que han sido críticos sobre su paso en el instituto político, por lo que adelantó que el caso podría terminar en la Comisión de Justicia Partidaria con el fin de buscar la expulsión de los mismos.

Ante esto, la también exgobernadora de Yucatán mandó un mensaje al político campechano y le pidió concluir su presidencia y dejar al partido, además le pidió reflexionar sobre su pertenencia al partido, incluso de trabajar por recuperar el orgullo de la militancia en las causas del Revolucionario Institucional.

“¡Concluye tu presidencia y deja al partido! Dale oportunidad de reconstruirse al PRI”

Moreno Cárdenas volvió a criticar a los que lo critican (Cuartoscuro)

Asimismo, la también expresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados celebró que Moreno Cárdenas recuerde bien cómo fue la pérdida de la presidencia en el año 2000; sin embargo, le recomendó replicar los trabajos que se hicieron en el pasado y que dieron paso a una elección de la militancia para nueva dirigencia, además de incluir a nuevos rostros al partido.

“Ojalá la dirigencia actual hubiese comenzado, cuando menos, a hacer lo que hicimos nosotros en el 2001 después de la derrota en la elección presidencial”

Pese a que Moreno Cárdenas la acusó de quedarse dos años más en la Dirigencia Nacional tras la derrota a inicios del siglo, la expresidenta del PRI aseguró que continuó al frente del partido para organizar la reestructuración que se dio y que dio desencadenó una Asamblea Nacional, además de dar pie a la elección donde ganó Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo.

“Yo no me voy”, la respuesta a la propuesta de expulsión a los expresidentes del PRI

La expresidenta del PRI habló sobre su permanencia en el partido (Cuartoscuro)

En la conferencia de prensa que ofreció el lunes 8 de julio, el exgobernador de Campeche adelantó que existen denuncias en contra de varios exdirigentes del partido para que sean expulsados; no obstante, Sauri Riancho adelantó que ella no se irá del tricolor y trabajará porque el instituto político no siga secuestrado.

“Yo no me voy de PRI. La lucha es por el PRI, dentro del PRI, para que el PRI no sea expropiado, para que no se lo robe Alejandro Moreno”

La priista también explicó que, pese a no estar de acuerdo desde tiempo atrás con el trabajo de la actual dirigencia del tricolor, decidió mantenerse en silencio por el bien del partido, especialmente en la época de elecciones, pero se dijo sorprendida de la falta de autocrítica que hay actualmente.

De acuerdo a lo que comentó, la mayor decepción se la llevó en la campaña presidencial cuando en los eventos que encabezó Xóchitl Gálvez Ruiz, como candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, en Yucatán no se vio ni un banderín del PRI.

“Acordamos que no íbamos a hacer ni una crítica a la dirigencia nacional, a pesar de que estábamos viendo los errores cometidos, pues en las campañas el PRI prácticamente desapareció”

Alejandro Moreno también reprochó a sus críticos haber desaparecido de las actividades partidistas, de sólo aparecer para criticarlo; sin embargo, Dulce María Sauri sentenció que no fue invitada por el partido para apoyar en las campañas, pero que eso no le impidió difundir al partido entre la ciudadanía.

¿Qué sigue tras la XXIV Asamblea Nacional del PRI?

Dulce María Sauri explicó qué sigue tras la XXIV Asamblea Nacional del PRI (PRI/Prensa)

Finalmente, ante el cuestionamiento de qué sigue para Dulce María Sauri, en medio de las críticas de Moreno Cárdenas, la priista sentenció que ve dos caminos para el futuro de las voces contestarías a la actual dirigencia nacional.

En primer lugar, se dijo satisfecha de que los priistas hayan recuperado su voz y se anteponga a una disciplina partidista “malentendida”, pues sentenció que la disidencia de opiniones es fundamental para el futuro del partido que está cerca de cumplir 100 años de existencia.

“Un elemento que para mí es sumamente valioso en este proceso: los priistas están recuperando la voz, la capacidad de decir lo que piensan, la capacidad de anteponer la lealtad al partido, a esta disciplina torcida malentendida, que ha impedido el debate interno ha impedido decir lo que se piensa”, expresó.

En segundo lugar, señaló que ahora el camino que se debe de seguir es el legal ya que existe un elemento que podría impugnar los acuerdos de la asamblea y es que el proceso electoral federal no ha concluido, por lo que esperarán que tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) actúen respecto a lo que ocurrió.

“Yo confío en que haya una determinación a plegada de derecho y que se anule esta convocatoria esta asamblea”

De acuerdo a Dulce María Sauri, en caso de que se anule la asamblea, Alito Moreno estaría en un predicamento debido a que el tiempo se le agotaría y tendría que llamar a elecciones, por lo que se acabaría su tiempo al frente del PRI.