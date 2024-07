De la psicología forense a ‘explotar las historias de presos’ para un podcast; éste es el currículum de Saskia Niño de Rivera

De la psicología forense a 'explotar las historias de presos' para un podcast; este es el currículum de Saskia Niño de Rivera (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Saskia Niño de Rivera ha ganado gran fama en los últimos años en redes sociales, pues se ha consolidado como una de las figuras más controversiales en el ámbito del activismo social y político en México. Muestra de ello ha sido la reacción que su más reciente entrevista a Héctor Eduardo Jiménez, conocido como El Bart, uno de los sicarios que disparó en contra del periodista Ciro Gómez Leyva el 15 de diciembre de 2022, ha generado entre miles de internautas.

Aunque por este motivo la mexicana es tendencia en redes sociales y continúa siendo tema de debate entre la comunidad periodística, política e incluso artística en México, otros cuantos han comenzado a indagar más sobre su vida profesional y personal.

Su contenido en plataformas vía streaming, como Spotify e incluso YouTube, le ha permitido que algunos de sus capítulos de su podcasts Penitencia, como por ejemplo ‘Mi mamá me dio la vida, y ella misma me la quitó Episodio 5 Mayra’ o ‘Carlos: Solo maté a mi novia y a su hijo, pero yo quería llegar a tener más cuerpos, a matar más’, sean de lo más consumido en el país sobre temáticas de crímenes reales.

La fundadora de "Reinserta" asegura que es importante conocer la otra versión de los crímenes. Foto: IG Saskia Niño de Rivera

De la IBERO a las revistas TIME y Forbes por entrevistas a sicarios como ‘El Bart’

Saskia Niño de Rivera, licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana, mejor conocida dentro de México como la IBERO, y máster en Investigación por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), ha visitado más de un centenar de centros penitenciarios y trabajado en el sistema penitenciario y en manejo de crisis durante sus 17 años de carrera.

Dentro del currículum de Saskia Niño de Rivera se destacan las siguientes profesiones y ocupaciones:

-Activista

-Escritora: es autora de 5 libros

-Influencer

-Creadora de Contenido

De la IBERO a las revistas TIME y Forbes por entrevistas a sicarios como ‘El Bart’ Revista Time

Reinserta, la organización que cofundó, ayuda a exreclusos a reintegrarse en la sociedad y proporciona apoyo a hijos nacidos en prisión. Este trabajo le ha valido varios reconocimientos, como ser nombrada dos veces entre las 100 mujeres más poderosas de México por la revista Forbes.

A nivel internacional, la escritora y entrevistadora ha sido nombrada Next Generation Leader por la revista TIME y ha recibido el Leadership in Public Life Award de Vital Voices, así como el Love Prize for Youth Advocacy en la XVII Cumbre de los Premios Nobel de la Paz. En 2020, la fundación Diller-von Furstenberg Family le otorgó el Premio Internacional DVF Awards

Sin embargo, su destacado currículum actualmente se ve afectado por la polémica que su más reciente entrevista publicada ha generado, pues incluso algunos ahora se preguntan como es que ha tenido acceso a sicarios como El Bart, los centros penitenciarios o si incluso alguien le brinda protección para no tener implicaciones negativas en su vida personal.