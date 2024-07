Alito Moreno seguiría en el PRI hasta el 2030 y las redes estallaron con memes: “Se murió el dinosaurio”

Los memes inundaron internet tras la reforma del PRI (X/@rthur013)

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) celebró su XXIV Asamblea Nacional en donde se aprobó la reforma a los Estatutos, en la cual se permitirá que la Dirigencia Nacional se pueda reelegir hasta en tres ocasiones ininterrumpidas, lo que desató memes en redes sociales.

Los internautas, principalmente de X, antes Twitter, inundaron el día con imágenes, memes y videos respecto a los cambios direccionales del instituto político que se formó en 1929, debido a que consideran que los cambios serán el inicio del fin del tricolor, debido a que sería la reelección de Alejandro Alito Moreno Cárdenas, el dirigente nacional que más derrotas ha tenido.

(X/@DzSebas_)

(X/@CBuburron)

(x/@jpaltamirano)

(X/@rthur013)

Lo que más sobresalió del encuentro de priistas es que no se tenían detalles del evento; sin embargo, antes del mediodía del domingo 7 de julio se celebró la asamblea partidista, en la cual se votó y se aprobaron los cambios antes mencionados, además de borrar el neoliberalismo como eje central de trabajo, es decir, se volvió a las bases de la historia del PRI.

“La inconformidad de quienes disienten es hacia un relevo generacional en los órganos de decisión del partido que ya es irreversible (...) ese es el problema de fondo (...) no compartimos las nostalgias del viejo partidazo ni de las recetas provenientes de personajes que florecieron en los tiempos en que el PRI era partido dominante, estableció el exgobernador de Campeche.

Al evento no pudieron ingresar aquellos miembros del partido que se oponían a la reforma, quienes se quedaron fuera del Pepsi Center. Un video difundido en redes sociales muestra cómo elementos de seguridad bloquearon la entrada a los disidentes, resultando en daños menores a una de las puertas; no obstante, aquellos priistas que se manifestaron en contra de la reforma no emitieron declaraciones posteriores.

(X/@rthur013)

(X/@imnayibnava)

(X/@plomexshitpost)

(X/@AlexBaks82)

En la asamblea, Alejandro Moreno insistió en la necesidad de exigir transparencia y rendición de cuentas a los militantes del partido. “No vamos a tapar a nadie, vamos a exigir cuentas, transparencia y vamos a convocar a que cumplan con su responsabilidad”, enfatizó Alito Moreno.

“Han empeñado todo lo que les dio el PRI por un puñado de privilegios y hoy vuelven a la carga con soberbia y torcidas motivaciones. No más traiciones y no más deslealtad. Los mentirosos y sinvergüenzas no volverán a perjudicar al partido”

Por su parte, el diputado federal Augusto Gómez Villanueva expresó su apoyo incondicional a Moreno, calificando a sus detractores como “calumniadores anónimos y destructivos”.

(X/@prietoinquieto)

(X/@Les_IJU)

(X/@Estradamyers)

(X/@SimonPedro2024)