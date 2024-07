Gonzalo López Beltrán acude a la casa de transición de Claudia Sheinbaum

Gonzalo López Beltrán visitó a Claudia Sheinbaum en su casa de transición. Foto: Cuartoscuro

Horas después de que la virtual presidenta electa anunció a la tercera parte de su gabinete presidencial, recibió la visita de uno de los hijos del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Gonzalo López Beltrán fue captado cuando llegó a la casa de transición de Claudia Sheinbaum Pardo, ubicada en la alcaldía Iztapalapa.

En las redes sociales se dieron a conocer diversos videos documentados al exterior de la calle donde se ubica el domicilio de transición de Claudia Sheinbaum Pardo. En la escena se puede apreciar una camioneta de color negro que se formó en la reja de entrada. En el vehículo, del lado del asiento del copiloto, viajaba Gonzalo López Beltrán.

Minutos antes de las 18:00 horas, el tercero de los hijos del mandatario mexicano notó la presencia de reporteros en el lugar, pero no bajó el vidrio. En ese sentido, a pesar de se cuestionado sobre los motivos que lo llevaron a visitar la casa de transición de Claudia Sheinbaum Pardo, no dio ningún tipo de declaración.

Gonzalo López Beltrán acudió a visitar a la virtual presidenta electa en su casa de transición, aunque no dio declaraciones.

Cabe mencionar que, en la casa desde donde prepara su transición en el poder ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum ha sostenido reuniones con personajes de índole internacional, así como con algunos a los que ha designado como secretarios de estado hasta el momento.

A pesar de las especulaciones y de la relevancia que implica la reunión de Claudia Sheinbaum con el hijo del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la virtual presidenta electa no ha mencionado si incorporará a alguno de los hijos del actual mandatario en su equipo de trabajo. Incluso, durante una conferencia de prensa fue cuestionada al respecto, pero se negó a abordar el tema.

“Por lo pronto no. Fíjense, todavía no acabamos de nombrar a los secretarios y a las secretarias (...) Estamos nombrando poco a poco. Hay otros temas también prioritarios en la agenda”, declaró ante los medios de comunicación cuando fue cuestionada sobre la posibilidad de colaborar con los hijos de Andrés Manuel López Obrador.

El presidente López Obrador defendió a su hijo Gonzalo de los señalamientos realizados por el periodista Carlos Loret de Mola. (Jovani Pérez/Infobae)

El cuestionamiento surgió días después de que el gobernador electo de Tabasco nombrara a José Ramiro López Obrador como su virtual secretario de Gobierno. Y es que con la salida de Andrés Manuel de la presidencia, algunos de sus familiares podrían incorporarse a puestos en la administración pública en cualquiera de sus niveles.

¿Por qué Gonzalo López Beltrán ha sido señalado por presunto tráfico de influencias?

Andrés Manuel López Obrador enfrenta críticas constantes debido a las acciones de sus hijos, a pesar de que ellos no forman parte del gobierno federal. El más reciente en el centro de la polémica es Gonzalo Alfonso López Beltrán, su tercer hijo, acusado de presunto tráfico de influencias.

Una investigación del medio LatinUs ha señalado a Gonzalo Alfonso como “El coyote del Tren Maya”, implicándolo en la asignación de contratos relacionados con este proyecto de infraestructura clave para la administración de López Obrador. A esto se suma un informe del medio Animal Político de mayo pasado, que reveló que al menos ocho amigos de Gonzalo obtuvieron cargos públicos sin contar con las credenciales necesarias.

Gonzalo López Beltrán es el menor de los hijos de Andrés Manuel López Obrador (Cuartoscuro)

Gonzalo Alfonso, conocido por mantener un perfil bajo, ha sido acusado de dirigir una red de negocios en torno al Tren Maya, lo que ha provocado controversias y críticas desde diversos sectores. Esta situación resalta el constante escrutinio al que se somete al presidente López Obrador por las acciones de su familia cercana.

A pesar de ello, cuando ha sido cuestionado al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha declarado que su hijo Gonzalo “no tiene nada que ver, nada, absolutamente, es que tratan de mancharnos, pero no hay razón, no hay elementos, no hay pruebas”.