¿El Cártel de Sinaloa prepara operaciones en Polanco? Policía detiene a dos ‘enviados’ del narco en una de las colonias más exclusivas de la capital

Los presuntos miembros del Cártel de Sinaloa fueron detenidos en Polanco.

Este viernes, se dio a conocer que autoridades capitalinas detuvieron a dos miembros del cártel de Sinaloa en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México: Polanco. Esta colonia se encuentra ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, al poniente de la capital mexicana, y se destaca por el gran poder adquisitivo de quienes la habitan.

Presuntamente, los dos hombre fueron enviados a la CDMX para hacer “negocios”.

La información fue dada a conocer por el periodista de nota roja Carlos Jiménez, quien dio a conocer que fueron identificados como Enrique Reséndiz y Víctor Sarabia.

Además de esto, agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los detuvo en posesión de un auto de la marca BMW, con armas de fuego y drogas.

La Fiscalía de la Ciudad de México inició la investigación sobre los enviados del Cártel de Sinaloa a la Ciudad de México.

“CAEN 2 ENVIADOS del CARTEL de SINALOA, en POLANCO. Enrique Resendiz y Víctor Sarabia. Son miembros del Cartel enviados a CDMX para hacer enlaces de negocios. Agentes de Inteligencia de @SSC_CDMX los detuvieron en este BMW, armados, con droga… Así acabaron en @FiscaliaCDMX”, señaló el periodista en su publicación, misma en la que compartió fotografías de los individuos detenidos, del auto BMW, la droga que tenían en su poder, celulares y dinero en efectivo.

“Pues ese siempre fue el trato que tenían las autoridades ¿no? Dejar que entrará el cartel del sinaloa y evitar que el CJNG se quedara en la CDMX. Desde 2017 traen esos tratos, por eso los jaliscos quieren matar al Harfuch jajaja puro atolito; Les falló el camuflaje; Si hubieran andado en un spirit tuneado feamente y con placas del EdoMex habrían pasado desapercibidos, pero andar en un BMW con esa pinta...; Muy interesante, que rápido se sepa que vienen de Sinaloa y afirmar que son de aquel combo tengo mis dudas y no se por que siempre les montan esas bolsitas de mota jaaa; Se me hace que el mismo cartel de Sinaloa los puso, de otra manera no había posibilidad de que eso ocurriera”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en la publicación del periodista.