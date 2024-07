AMLO entregará informe “que él mismo escribió” a padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa el próximo 8 de julio

Abogados y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se reunieron con López Obrador este miércoles 3 de junio de 2024 (EFE/José Méndez)

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) entregará un informe personal sobre el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” a las familias. De acuerdo con un comunicado, se trata de un documento escrito por él mismo que será presentado el próximo lunes 8 de julio de 2024.

A través de un comunicado emitido en la página web oficial y redes sociales del Gobierno de México, tras una reunión con abogados y familiares de las víctimas, se confirmó que el mandatario mexicano dará a conocer a las madres y padres de los estudiantes desaparecidos del centro educativo ubicado en Ayotzinapa, Guerrero, un informe sobre las investigaciones que se han desarrollado a lo largo de su administración.

De acuerdo con el documento, durante la reunión con abogados y familiares de las víctimas “ratificó que continuará las investigaciones hasta el final de su gobierno y reafirmó el compromiso para encontrar a los normalistas. Por eso, trabaja en un documento que él mismo escribió para dar respuesta a cada pregunta de las familias”.

El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador se reunirá con familiares de las víctimas, abogados y Claudia Sheinbaum el próximo 29 de julio (EFE/Mario Guzmán)

Según se informó, en el encuentro se presentó un informe acerca de las actividades que se realizan en la investigación, así como los cinco ejes de trabajo en los que se basa, los cuales son: búsqueda en campo, identificación humana, verdad y justicia, procesos de extradición y ruptura del pacto de silencio.

De igual manera, en la reunión donde también estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla; el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (Ueilca), Rosendo Gómez Piedra; entre otros, confirmó que se reunirán con la virtual presidenta electa el próximo 29 de julio de 2024.

“Dijo a padres y madres de los estudiantes que consultó con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre la posibilidad de reunirse con ella, lo que se prevé para el próximo 29 de julio”, se informó en el comunicado.

Durante su campaña, Andrés Manuel López Obrador propuso la resolución del caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa (EFE/José Pazos)

Horas antes, la noticia sobre la reunión pactada para el 29 de julio de 2024 fue adelantada por Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa.

¿Cuáles fueron los avances en la investigación presentados a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos?

Según se dio a conocer en el documento, los padres fueron informados sobre las búsquedas realizadas en 251 sitios en lo que va del 2024, así como el análisis de los restos óseos que estaban pendientes en la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGEG).

En el ámbito judicial, anunciaron que suman 141 procesados, tres extradiciones en proceso, así como 27 órdenes de aprehensión por cumplimentar. Por otro lado, anunciaron la realización de 43 sesiones de trabajo con 15 informantes interesados en colaborar con la investigación, las cuales podrían aumentar con la reforma a la Ley de Amnistía que entró en vigor el pasado 17 de junio.

Los padres de los 43 estudiantes, colectivos y normalistas siguen esperando resultados de la investigación en torno al caso (Crédito: AP)

Cabe mencionar que, antes de ingresar a la reunión, Vidulfo Rosales mencionó que no contaban con expectativas del encuentro. En tanto, al término, reiteró que no hubo nueva información y que el resultado de los restos óseos analizados no coincidió con los datos de alguno de los estudiantes desaparecidos.

Durante la campaña electoral de 2018, una de las promesas realizadas por Andrés Manuel López Obrador consistió en esclarecer lo sucedido con los 43 estudiantes desaparecidos. No obstante, a pesar de haber designado una comisión especializada para el caso, los resultados no han sido contundentes para dar con el paradero de las víctimas.