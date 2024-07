¿No es bueno lavarte la lengua? Doctor desmiente clip viral de nutrióloga y genera debate en TikTok: “Es falso”

No se limpien la lengua nunca en su vida, no se la cepillen, es parte del exhorto que hizo la nutrióloga Nathaly Marcus a sus seguidores; Dr. Wilis la refuta "Vio un video de YouTube o leyó en algún libro completamente pseudocientífico".

“No se limpien la lengua nunca en su vida, no se la cepillen, no se limpien”, es parte del exhorto que hizo la nutrióloga funcional y experta en epigenética y longevidad, Nathaly Marcus.

En TikTok se viralizó un clip de la mencionada especialista en el cual llamó a sus seguidores a no limpiarse o cepillarse nunca la lengua.

El ‘consejo’

“Ayer hice un live, me dicen la señora del tufo”, refirió Marcus desde su cuenta, “No se la toquen con ese aparato de ‘yurbeda’ (sic) porque el óxido nítrico se produce en tu lengua”, afirmó la tiktokera, al hacer referencia a la tradición india del ayurveda la cual privilegia el cuidado de la lengua y la higiene bucal para mantener una salud óptima mediante el uso de un raspador lingual llamado “Jihwa Prakshalana”.

En el clip de un minuto de duración, según ella, usar dicho instrumento interrumpe la producción del óxido nítrico el cual es fundamental, ya que es un vasodilatador que nos protege de enfermedades cardiovasculares, hipertensión e infarto, por lo cual recomienda consumir “rábano, betabel y sobre todo la sandia producen óxido nítrico, diario en tu dieta morados, vas a proteger tu cerebro, vas a proteger tu estroboloma, qué es estroboloma: sacar los estrógenos desde el intestino, desintoxicarme de plásticos, champús, químicos”, aseguró categóricamente.

Nathaly Marcus - Nutrióloga, afirma que nunca hay que tallarse la lengua.

La reacción

“Una persona que es nutrióloga o licenciada en nutrición o algo así, que es bastante famosa por decir cosas polémicas y completamente falsas, que para empezar no es especialista en metabolismo, no es médico y no es investigadora de ninguna clase, afirma que no hay que lavarse la lengua (...) porque es ahí donde se produce el óxido nítrico que es indispensable para el bienestar humano”, destacó el Dr. Wilis, otro tiktoquero quien es ingeniero bioquímico con un diplomado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) en biología molecular.

“ Es completamente falso ”, contestó contundente el doctor.

Y continuó, “Para empezar es evidente que esta persona no conoce la vía de biosíntesis del óxido nítrico, no sabe qué es y únicamente vio un video de YouTube o leyó en algún libro completamente pseudocientífico o algo así y decidió repetirlo sin ningún conocimiento, en redes sociales, pero no me extraña porque no es la única barbaridad que ha mencionado”, manifestó el profesor al criticar la labor de la nutrióloga en la red social.

“El óxido nítrico es una molécula de señalización compuesta por un átomo de oxígeno y un átomo de nitrógeno”, su tamaño permite que su transportación -en el organismo- sea muy fácil, “es la que hace saber a nuestro sistema inmune que está sufriendo una infección y que por lo tanto tiene que reaccionar, explicó el ingeniero.

“También es un neurotransmisor, es el encargado de la comunicación entre las neuronas de nuestro cuerpo (...) Es aquí donde estos gurús de las redes sociales, donde estos Health Coaches es evidente que no saben absolutamente nada, porque basan su definición de bienestar en que el cuerpo esté constantemente relajado (...) Prácticamente en todo nuestro cuerpo estamos produciendo óxido nítrico”, afirmó.

El Dr. Wilis concluyó con lo siguiente, “Por favor, lávate esa lengua, por favor, cepíllala, utiliza pasta de dientes con flúor y mantén tu salud oral”.

Doctor Wilis refuta a especialista que dice que nunca hay que tallar o cepillar la lengua porque eso produce una afectación al organismo.