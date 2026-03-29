Sheinbaum impulsa Pensión Mujeres Bienestar en Zacatecas y reafirma: “Queremos ser iguales”

En Zacatecas, las mujeres mayores de 60 años ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar, un apoyo parte de los programas sociales implementados por el gobierno de México. Esta pensión, “está pensada en las necesidades y sentimientos de los mexicanos”, celebró la presidenta Claudia Sheinbaum en el evento.

Las mujeres zacatecanas recibieron el apoyo de mano de la mandataria con comentarios como “es un orgullo para nosotras tenerla aquí frente a frente”.

Por su parte, Sheinbaum Pardo declaró que su equipo ha estado entregando apoyos para el campo, “hemos venido 6 veces a Zacatecas”, mencionó. La mandataria comunicó que cada fin de semana, se han hecho recorridos alrededor de toda la República Mexicana.

En la conferencia, Sheinbaum también resaltó la importancia de Zacatecas, recordando que este estado es el primer productor de plata en el mundo.

Tiempo de mujeres

“Las mujeres no somos de nadie”, manifestó tras su discurso la Jefa de Estado, dado que su gestión se ha intentado centrar en priorizar al sexo femenino.

Aprovechó el reconocimiento a las mujeres, por lo que Claudia Sheinbaum dejó en claro que cuando entró al poder, recibió comentarios degradantes e incluso intentaron minimizar su papel, calificándola como “ama de casa”.

“Nadie se burla del trabajo de una ama de casa”, afirmó y confirmó que es ama de casa, mamá, abuela a mucha honra, además de ser la primera Jefa de Estado de los Estados Unidos Mexicanos. “Las mujeres no queremos ser más, pero nunca más queremos ser menos, queremos ser iguales”, agregó.

Pensiones del Bienestar: un derecho constitucional para los adultos mayores

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un programa del Gobierno de México dirigido a personas de 65 años o más, que otorga pagos bimestrales de 6 mil 400 pesos en 2026 directamente a los beneficiarios, sin mediadores.

“A nadie se le pregunta por quién votar para obtener la pensión, porque estas son un derecho”, expresó Sheinbaum, refiriéndose a los antiguos gobiernos, que planeaban su campaña electoral en pos de apoyos condicionados.

Hay tres programas principales que se implementaron bajo la administración de Sheinbaum Pardo: Pensión Mujeres Bienestar (para mujeres de 60 a 64 años), Pensión Universal para Adultos Mayores (a partir de los 65 años) y más recientemente, el programa Salud Casa por Casa, en el que enfermeros visitarán a adultos mayores y personas con discapacidad para revisar diabetes e hipertensión, que es la principal preocupación dentro de la agenda de salud de esta acción gubernamental.

Otros apoyos que destacan en el gobierno de la presidenta son el de útiles escolares en primaria y secundaria, nivel educativo en el que también, como parte de las estrategias integrales para promover la salud, se suplió la venta de comida chatarra (ultraprocesados, altos en grasas, azúcares y sodio).