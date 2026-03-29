México

Sheinbaum impulsa Pensión Mujeres Bienestar en Zacatecas y reafirma: “Queremos ser iguales”

Destacó que estos apoyos forman parte de una política social con enfoque en la igualdad y subrayó que las pensiones son un derecho constitucional

Guardar
Imagen E4JZLSLMT5ATNOPPIBDLPVKNVI

En Zacatecas, las mujeres mayores de 60 años ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar, un apoyo parte de los programas sociales implementados por el gobierno de México. Esta pensión, “está pensada en las necesidades y sentimientos de los mexicanos”, celebró la presidenta Claudia Sheinbaum en el evento.

Las mujeres zacatecanas recibieron el apoyo de mano de la mandataria con comentarios como “es un orgullo para nosotras tenerla aquí frente a frente”.

Por su parte, Sheinbaum Pardo declaró que su equipo ha estado entregando apoyos para el campo, “hemos venido 6 veces a Zacatecas”, mencionó. La mandataria comunicó que cada fin de semana, se han hecho recorridos alrededor de toda la República Mexicana.

En la conferencia, Sheinbaum también resaltó la importancia de Zacatecas, recordando que este estado es el primer productor de plata en el mundo.

Tiempo de mujeres

“Las mujeres no somos de nadie”, manifestó tras su discurso la Jefa de Estado, dado que su gestión se ha intentado centrar en priorizar al sexo femenino.

Aprovechó el reconocimiento a las mujeres, por lo que Claudia Sheinbaum dejó en claro que cuando entró al poder, recibió comentarios degradantes e incluso intentaron minimizar su papel, calificándola como “ama de casa”.

“Nadie se burla del trabajo de una ama de casa”, afirmó y confirmó que es ama de casa, mamá, abuela a mucha honra, además de ser la primera Jefa de Estado de los Estados Unidos Mexicanos. “Las mujeres no queremos ser más, pero nunca más queremos ser menos, queremos ser iguales”, agregó.

Pensiones del Bienestar: un derecho constitucional para los adultos mayores

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un programa del Gobierno de México dirigido a personas de 65 años o más, que otorga pagos bimestrales de 6 mil 400 pesos en 2026 directamente a los beneficiarios, sin mediadores.

“A nadie se le pregunta por quién votar para obtener la pensión, porque estas son un derecho”, expresó Sheinbaum, refiriéndose a los antiguos gobiernos, que planeaban su campaña electoral en pos de apoyos condicionados.

Hay tres programas principales que se implementaron bajo la administración de Sheinbaum Pardo: Pensión Mujeres Bienestar (para mujeres de 60 a 64 años), Pensión Universal para Adultos Mayores (a partir de los 65 años) y más recientemente, el programa Salud Casa por Casa, en el que enfermeros visitarán a adultos mayores y personas con discapacidad para revisar diabetes e hipertensión, que es la principal preocupación dentro de la agenda de salud de esta acción gubernamental.

Otros apoyos que destacan en el gobierno de la presidenta son el de útiles escolares en primaria y secundaria, nivel educativo en el que también, como parte de las estrategias integrales para promover la salud, se suplió la venta de comida chatarra (ultraprocesados, altos en grasas, azúcares y sodio).

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumPensión Mujeres BienestarPensión del BienestarZacatecasPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Así disfrutaron Clara Brugada y los capitalinos el México vs Portugal en el Zócalo de la CDMX

El partido amistoso inauguró el Estadio Ciudad de México, pero los aficionados lo disfrutaron desde la Plaza de la Constitución

Así disfrutaron Clara Brugada y los capitalinos el México vs Portugal en el Zócalo de la CDMX

Clima hoy en México: temperaturas para Puebla de Zaragoza este 29 de marzo

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima hoy en México: temperaturas para Puebla de Zaragoza este 29 de marzo

Chispazo: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo de este 28 de marzo

El sorteo de Chispazo se lleva a cabo dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Chispazo: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo de este 28 de marzo

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Tris?

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Tris?

Primera víctima de feminicidio en Yucatán en 2026 fue una niña de 3 años

Génesis, la menor perdió la vida tras una agresión de por parte de su padrastro

Primera víctima de feminicidio en Yucatán en 2026 fue una niña de 3 años
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 300 explosivos caseros en La Tuna, Badiraguato, sitio relacionado con la familia Guzmán

Aseguran más de 300 explosivos caseros en La Tuna, Badiraguato, sitio relacionado con la familia Guzmán

Fiscalía de Michoacán apela la liberación de 11 policías de Ecuandureo presuntamente vinculados al CJNG

Caen presuntos integrantes de “Los Faraones” ligados a La Unión Tepito en Edomex

Golpe a prófugos: detienen a tres en Mexicali, uno con orden en EU

Violencia sin freno: 43 buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas en México desde 2010, según Artículo 19

ENTRETENIMIENTO

Con piñata, playera de la Selección Mexicana y tour en Teotihuacán: así ha sido la visita de Djo en México

Con piñata, playera de la Selección Mexicana y tour en Teotihuacán: así ha sido la visita de Djo en México

¿Indirecta a Giovani dos Santos? Belinda aparece luciendo una playera de la Selección Méxicana con el número 10

Marlene Calderón busca que Gloria Trevi y su expareja Sergio Andrade se hagan responsables de sus actos tras reapertura del caso en Argentina: “Son muchas las pruebas”

Kanye West y Peso Pluma estrenan colaboración con homenajes al Chapulín Colorado y a la lucha libre mexicana

Chapultepec presentará la Pasión de Cristo de la Semana Santa 2026: fecha, horarios y todo lo que debes saber

DEPORTES

La Selección Mexicana y Portugal empatan en la reinauguración del Estadio Ciudad de México

La Selección Mexicana y Portugal empatan en la reinauguración del Estadio Ciudad de México

Clara Brugada invita a ver el partido México vs Portugal en el Zócalo con pantallas gigantes

¿Exagerado o justo? Hormiga González se consagra como el jugador más caro en México

Cristiano Ronaldo desea “fuerza” a Portugal pese a ausentarse ante México

Esta es la peculiar predicción que hicieron Los Simpson sobre el México vs Portugal que ilusiona a los fans del Tri