Niurka Marcos pide que legalicen la cocaína en México y se venda en las farmacias: “Me he dado pases de perico” |VIDEO

Niurka Marcos pide que la cocaína se legalice en México Credito: cuartoscuro

La mujer escándalo lo ha hecho de nuevo: Niurka Marcos de forma reciente expresó que la algunas drogas, como la cocaína, no deberían estar prohibidas en México, pues bajo su experiencia solo suelen cumplir un factor a la hora de ingerir alcohol y por lo tanto podrían incluso venderse de forma libre en las farmacias para aquellos que estén en estado de ebriedad y quieran seguir la fiesta.

La vedette cubana así lo externó en una reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante, para El Minuto Que Cambió Mi Destino Sin Censura. Además, la famosa confesó que suele usar de forma esporádica algunas drogas como el también nombrado perico o la marihuana, aunque explicó por qué ella no es dependiente y ese tipo de temas suele hablarlos sin tabú o pena.

“Esa mierda no debería estar prohibida, esa mierda debería estar en la farmacia para cuando una se ponga peda, como una aspirina, te tomas una y te baja la peda y así puedes seguir chupando, yo he vivido cosas así”, expresó la mamá de Emilio Marcos, dejando en claro que también considera que la mayoría de las drogas no son para ella, pues suele tener reacciones alérgicas, pero en el caso de la cocaína su opinión es diferente.

La vedette cubana le confesó a Gustavo Adolfo Infante qué tipo de drogas ha consumido, aunque externó que no es dependiente a nada porque ella es una mujer que le gusta controlar Crédito: YouTube/ Imagen Televisión Entretenimiento

Las drogas en la vida de Niurka Marcos: por qué la famosa no tiene problemas con las marihuana

El presentador de Sale El Sol inició el tema de las adicciones debido a lo que llegó a vivir la ex pareja de Niurka Marcos y padre de su hijo menor, Juan Osorio, pues cuando llegaron a estar juntos como pareja el famoso productor de Televisa enfrentó duros problemas con la dependencia de sustancias ilegales que incluso lo orillaron a internet de forma voluntaria en una clínica especializadas, de acuerdo a Gustavo Adolfo Infante.

La mamá de Romina Marcos aseguró que ella vivió dicho momento a lado de quien fuera su pareja décadas atrás y aunque fue algo complicado en la vida de ella y él, su opinión sobre las drogas es diversa, pues así como consume algunas que son legales, haciendo referencia al tabaco y el alcohol, también ha llegado a inhalar cocaína o fumar marihuana.

Niurka Marcos y Juan Osorio estaban juntos cuando el productor tuvo problemas de adicciones (Foto: Instagram/@juanmils)

“Si yo hubiera sido dependiente de las drogas, que yo sé que hay gente que lo piensa por las mamd*s que digo, no, es adrenalina por lo loca que me pongo. Me he dado pases de perico, muy esporádicamente, cuando me pongo demasiada peda”, finalizó.