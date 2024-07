Lucerito Mijares defendió a su papá de las críticas por sus zapatos y vestuario extravagante: “Qué raro”

Foto: Instagram/@lucerito_mijares_hogaza

Manuel Mijares, acompañado de su exesposa Lucero y su hija Lucerito Mijares, asistió el pasado 1 de julio al espectáculo ‘Malinche’ en Madrid, una obra creada por Nacho Cano, exintegrante del grupo Mecano.

Sin embargo, más allá del evento, lo que capturó la atención fue el peculiar calzado elegido por Mijares: unos zapatos blancos estilo “Mary Jane” con plataforma.

La elección de calzado por parte del también conocido como “Soldado del amor” desató un intenso debate en redes sociales.

Diversos usuarios emitieron opiniones divergentes sobre el estilo del cantante. Algunos defendieron la libertad personal en la vestimenta, mientras que otros lo criticaron fuertemente.

El cantante ha causado revuelo en los últimos tiempos por su excéntrico sentido de la moda (Foto: Archivo)

Un usuario comentó: “Chévere las personas que podemos ser un poco diferentes a los demás. ¿Qué importa si nos ponemos cosas raras o ropa que no combina?”. Otro agregó: “Vivimos en un país donde la gente que menos sabe vestirse es la que más critica a los que lo hacen con buen gusto”.

No obstante, también hubo quienes se burlaron del cantante de 66 años. Algunos comentarios satíricos incluyeron: “Son los del ‘paso redoblado’ ya!” y “Parece que usó zapatos de primaria”.

Es importante mencionar que esta preferencia por atuendos excéntricos no es nueva en Mijares, quien anteriormente ha optado por botines con brillos en sus apariciones públicas.

El estilo “Mary Jane” es tradicionalmente reconocido por su tira sobre el empeine asegurada con una hebilla. Originalmente diseñado para niñas, actualmente es un calzado usado tanto por mujeres como por hombres en contextos de moda contemporánea.

Lucero contestó directamente un tuit que buscaba ridiculizar el estilo de Manuel Mijares (Foto: Recorte)

Celebridades como Harry Styles y Justin Bieber también han sido vistas con este estilo de zapatos, contribuyendo a su popularidad.

En esta ocasión, Mijares llevó un par de la prestigiosa firma italiana de moda Prada, perteneciente a un modelo de lujo descontinuado que se puede adquirir con algunos distribuidores de artículos de lujo a un precio aproximado de 1280 euros, equivalentes a más de 26 mil pesos mexicanos.

Lucero sale en defensa de su ex esposo

El tema llegó hasta la cuenta de X “La tía Sandra”, que intentó ridiculizar al cantante de Baño de mujeres y escribió:

“Si te gustaron los zapatos que MIJARES usó en Madrid, aquí los puedes comprar por $1,700 pesos en Liverpool Zapato Westies para mujer”

La cuenta adjuntó un link a la tienda mexicana donde efectivamente se ve un producto similar de la marca Westies; sin embargo, fue Lucero quien se encargó de desmentir la información difundida por la cuenta de X que se dedica a compartir información sobre la farándula.

Manuel Mijares ha causado revuelo y ha sido motivo de burlas por sus elecciones de calzado (Foto Instagram: @oficialmijares - captura Twitter: @edithvazqu)

“No lo sé Rick… De buena fuente sé que los que él trae puestos, no son zapatos de mujer, los suyos son de otra marca que me imagino que no cuestan eso.”, escribió la ex esposa de Manuel Mijares.

Lucerito Mijares y su comentario sobre el vestuario de su papá

Por su parte, Lucerito Mijares fue abordada por la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue cuestionada acerca del peculiar estilo de vestir de su papá y los comentarios que ha generado al respecto.

“Le encanta. Es muy ‘glamour’, pero pues ahora sí que lo que él quiera usar ya, ya estuvo bueno. Creo que ya en pleno 2024 no manches, qué raro que todavía siga siendo criticado. A mí afortunadamente se me resbalan mucho las críticas”, dijo la joven de 19 años a la prensa presente.