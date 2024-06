AMLO reacciona al video de Norma Piña sobre garantizar defensa de los derechos laborales del Poder Judicial: “Que no los engañen”

El presidente exhibió que la presidenta de la Corte no ha enviado el donativo de 15 mil millones de pesos Foto: Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la reforma al Poder Judicial que están en discusión vaya a afectar los derechos laborales de los trabajadores de las instituciones que lo componen, dijo que en su lugar los beneficiará.

En la conferencia de prensa de este jueves, López Obrador contrastó su reforma con los dichos de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, que en un video aclaró que se encuentran trabajando y dialogando para “garantizar la defensa” de los derechos laborales del público al que dirigió el mensaje.

“Primero aclarar que la reforma que se propone no incluye a los trabajadores del Poder Judicial, ello no tienen nada que temer, al contrario, a ellos se les garantizan sus derechos y estoy seguro que se van a beneficiar con la reforma, porque ya no va haber influyentísimo, nepotismo, imposiciones, corrupción, entonces que no los estén engañando”, dijo el mandatario federal.

Recordó que la reforma, principalmente, busca que los jueces, magistrados y ministros sean electos por votación directa.

En tanto, consideró que no debería valerse de los trabajadores políticamente, por tanto insistió en que no tienen “que temer” de que sus derechos laborales sean vulnerados. Incluso recordó que como con la extinción de los fideicomisos, busca eliminar los privilegios de los “trabajadores del más alto nivel del Poder Judicial” por la supuesta violación de la Constitución.

“Entiendo que políticamente estén valiéndose de todos, no deberían de hacer, por ética, pero es mejor aclararle a los trabajadores del Poder Judicial que ellos no van a ser perjudicados, que si se decide en el Congreso cancelar como ya se hizo los fideicomisos, son como 20 mil millones de pesos (realmente suman 15 mil millones), pues todo lo que tengan que ver con las prestaciones se va a garantizar, los fideicomisos se quieren eliminar porque alimentan de manera ilegal los privilegios de los ministros de los trabajadores del más alto nivel del Poder Judicial, violan la Constitución”, puntualizó López Obrador.

