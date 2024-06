¿Cecilia Galliano y Gabriel Soto son pareja? Conductores aseguran que la famosa ya habló sobre la controversia y esto reveló

(IG: @irinabaeva // @gabrielsoto // @ceci_galliano)

Una vez más, Gabriel Soto está envuelto en controversia por temas relacionados con su vida amorosa, pues revivieron las especulaciones sobre su supuesto rompimiento con Irina Baeva luego de que fue captado muy cerquita de su compañera de trabajo, Cecilia Galliano.

Fueron los corresponsales del canal de YouTube Kadri Paparazzi quienes captaron a los protagonistas de ‘El precio de la fama’ en la zona de la Ciudad de México en donde vive la argentina. Incluso, aseguraron que no alcanzaron a registrar la salida del actor mexicano, por lo que se rumorea que los actores pasaron la noche juntos y estarían saliendo en plan romántico.

Esta información fue retomada por los conductores del programa ‘Hoy’ este miércoles 26 de junio y, supuestamente, tanto Andrea Escalona como Sebastián Reséndiz establecieron comunicación con Cecilia Galliano para conocer su versión de los hechos.

“Ayer hable con la fuente, con Cecilia Galliano. Me mandó a decir que los quiere mucho y dice que el paparazzi ve lo que hay, que son dos compañeros de teatro saliendo, dándole un aventón; que son compañeros de teatro y que están haciendo esta obra juntos”, comentó Andrea Escalona.

Sin embargo, Martha Figueroa cree que los rumores podrían ser ciertos, pues asegura que en una parte del video en cuestión se puede apreciar a los actores dándose un beso.

Sebastián Reséndiz habría recibido una respuesta similar por parte de Cecilia Galliano, incluso, le habrían mandado una selfie como prueba para demostrar que no estaba con nadie.

La participación de Irina Baeva en Aventurera no fue muy bien recibida

Eso no fue todo, los conductores del matutino de Televisa recordaron que Gabriel Soto no acompañó a Irina Baeva en el estreno de la obra ‘Aventurera’ ni a la reproducción del primer capítulo de la telenovela ‘La historia de Juana’. Asimismo, la rusa no apareció en la premier de la puesta en escena ‘El precio de la Fama’ ni en la primera comunión de la hija del actor mexicano y Geraldine Bazán.

“A Gabriel lo hemos visto que no ha ido con Irina Baeva a ver Aventurera en el debut, que no ha estado muy presente”, dijeron.

También pusieron sobre la mesa la posibilidad de que estas especulaciones sea una estrategia publicitaria para favorecer la venta de boletos de ambas obras de teatro.

Finalmente, Andrea Escalona comentó que ‘todo va a caer por su propio peso’ y lamentó los ataques en contra de Irina Baeva.

“Mucha sororidad, mucho decimos, pero puro comentario de mujeres tan feo en redes sociales que dice ‘Que bueno Irina, el karma te llegó’.... ya le está pegando con Aventurera”.