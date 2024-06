Estos serán los ingresos que recibirá AMLO durante su jubilación: “En Palenque no se gasta mucho”

El presidente aclaró que sus visitas constantes al médico son preventivas Crédito: Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido cuestionado en las últimas semanas sobre a qué se dedicará y de cómo obtendrá ingresos al terminar su sexenio el 1 de octubre, luego de que una de las acciones de su administración fue eliminar la pensión para los expresidentes, cuyo monto era de los 37 millones hasta los 54 millones de pesos anuales, según datos del gobierno federal.

En su conferencia de prensa mañanera, López Obrador dijo que ya empezó a “explorar” sus planes de jubilación y detalló que por el momento, cuenta con tres formas de recibir ingresos tras dejar su cargo en el gobierno.

¿Qué pagos recibirá AMLO tras dejar la presidencia?

El mandatario explicó que una de sus principales fuentes de ingresos será su pensión como derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE), la cual calcula que será de entre 25 y 30 mil pesos mensuales, aproximadamente, ya que comenzó a cotizar en 1977, cuando comenzó a laborar en el Instituto Nacional Indigenista.

“Ya empecé a explorarlo, yo trabajé seis años en el Instituto Nacional Indigenista de 1977 a 1982, y pagué al ISSSTE mi cuota, era yo director del INGE y tengo mis comprobantes. Luego trabajé cinco años en el INCO, en el Instituto Nacional del Consumidor; pagué al ISSSSTE, nada más que ahí pasó algo muy especial. Como me fui después de candidato, desapareció mi expediente y tuve que que hacer un trámite especial ante el ISSSTE para que me reconocieran el tiempo, entonces ahí van como 10.

“Luego fui cinco años jefe de Gobierno, 15, y ahora ya llevo cinco, son 20, entonces por ese tiempo y por la edad ya tengo derecho a recibir una pensión del ISSSTE, pero va a ser como de 25 o 30 mil pesos”, dijo en Palacio Nacional.

No obstante, destacó que cuenta con otras dos formas de generar ingresos. Una de ellas, las regalías que recibe por los 20 libros que ha publicado desde 1986, entre los cuales están La mafia nos robó la Presidencia, 2018 La salida. Decadencia y renacimiento de México, A la mitad del camino y ¡Gracias!, aunque reveló que estos pagos los administra su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, y continuará de esa forma para cubrir los gastos de ella y su hijo menor, Jesús, reiterando que él vivirá sólo en Palenque.

“Tengo otros ingresos por que recibo recursos por los libros, eso me apoya, eso lo tiene Beatriz, ella es la que maneja esos ingresos y también los sueldos, desde siempre, entonces considero que con lo de la pensión me va alcanzar para vivir en palenque, no se gasta mucho y voy a estar solo.

“En el caso de Beatriz ella sigue trabajando, tiene además de ser maestra de la universidad en Puebla, tiene lo de el cargo de investigadora, creo que es B, cómo le llaman a eso? Investigadora nivel II. Entonces a parte del sueldo del Sistema Internacional de Investigadores, ella tiene su vida, se dedica eso, va seguir trabajando de eso y lo que recibimos por los derechos de autor, ya decidí que son para ella y para Jesús, yo no voy a gastar prácticamente nada, por que ni modo que voy a andar de traje en Palenque, voy cómodo con mis huaraches que me regalan en Oaxaca, y con la ropa normal, además como hay un poco de calor, camiseta”, puntualizó.

Finalmente, agregó que también recibirá el pago de la pensión del Bienestar, que otorga el gobierno federal a los adultos mayores, el cual no ha cobrado hasta el momento.

“Ah y la pensión del bienestar, que ya tengo ahí ahorrado por que no he cobrado, estoy dejando ahí para cuando yo me vaya”, concluyó López Obrador.