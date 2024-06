Claudia Sheinbaum celebra su cumpleaños con pastel que le envió Altagracia Gómez

Altagracia Gómez envió un pastel a Sheinbaum Pardo por su cumpleaños (X/@Claudiashein)

Este lunes 24 de julio de 2024, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo se encuentra celebrando su cumpleaños número 62. A lo largo del día ha mostrado diversos detalles que personas cercanas, así como ciudadanos, le han hecho llegar como muestra de afecto. No obstante, ante los medios de comunicación, presumió un pastel que le hizo llegar Altagracia Gómez.

Al término de una conferencia de prensa encaminada al mediodía de este lunes, en compañía de parte de su equipo de transición, Claudia Sheinbaum Pardo protagonizó el momento de partir su pastel ante los medios de comunicación. Mientras sonaba la canción de “Las mañanitas”, interpretada por Pedro Infante, la virtual presidenta electa agradeció el afecto.

“Ay, qué momento. Gracias a todos los que... Ahora sí que ¡Gracias! Ya, ya, ya, apáguenlo, apáguenlo, apáguenlo. Le voy a prender otra vez. No me pidan mordida porque no la voy a dar. No hay que cortar lo de mujer empoderada ¿y los platitos?“, fueron las palabras que emitió mientras realizó el corte simbólico del platillo.

La virtual presidenta electa cortó un pastel que la empresaria tapatía, Altagracia Gómez, le envió por su cumpleaños. Crédito: Lidia Arista

El pastel de Sheinbaum Pardo destacó por su diseño. Y es que en los dos pisos contó con diversos mensajes y alusiones a la lucha feminista y al significado de haberse convertido en la primera presidenta en la historia de México. De superficie blanca y figuras en tonalidades de morado y violeta, el pastel de Sheinbaum contó con varias consignas escritas.

“Llegamos todas”; “vamos a florecer y no a desaparecer”; “el feminismo me enseñó que calladita no me veo”; “juntas imparables”; “no somos histéricas, somos históricas”; “criar y cuidar también es trabajar”; “el presente es femenino”; “somos más fuertes juntas” y “mujer empoderada”; fueron algunos de los mensajes escritos sobre placas de chocolate.

Además del valor simbólico del pastel enviado por Altagracia Gómez, el suceso resulta relevante en el ámbito político, pues la virtual presidenta electa se encuentra conformando al equipo de trabajo que la acompañará en su administración y la autora del regalo ha sido mencionada por la posibilidad de formar parte del mismo.

La empresaria tapatía ha acompañado a Sheinbaum Pardo en reuniones relevantes (X/@Claudiashein)

¿Quién es Altagracia Gómez?

Nacida en Guadalajara, en el estado de Jalisco, Altagracia Gómez Sierra es una empresaria de 32 años de edad que se ha perfilado como una de las personas más relevantes en el equipo de transición de Claudia Sheinbaum Pardo. Al ser su asesora económica, ha sido vista en reuniones de alta relevancia junto con la virtual presidenta electa.

Una de sus labores más precisas dentro del equipo de Sheinbaum ha sido la de difundir cuál será la estrategia de su administración en la relocalización de empresas o nearshoring, así como los polos del desarrollo para el bienestar, según lo ha dado a conocer la propia Claudia Sheinbaum Pardo.

“Recibí la visita de Altagracia Gómez Sierra, para seguir construyendo el proyecto de desarrollo regional y relocalización de empresas”, escribió la virtual presidenta electa en su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, el 5 de junio de 2024.

La empresaria acompañó a la morenista desde su triunfo en la interna de Morena por la candidatura presidencial (Facebook/Claudia Sheinbaum)

Debido a su papel en la transición, diversas fuentes han mencionado que Gómez Sierra podría formar parte del gabinete de Claudia Sheinbaum Pardo. Al momento, la virtual presidenta electa solamente ha confirmado a siete de sus secretarios de estado, por lo que existe la posibilidad de que Gómez Sierra se incorpore en alguna de las restantes o, en su defecto, que permanezca como asesora o coordinadora una vez que se formalice el inicio del nuevo sexenio.

Gómez Sierra es hija de Raymundo Gómez Flores y nieta del fundador del Grupo Minsa, Alfonso Gómez Somellera. Cabe mencionar que, en la actualidad, es presidenta del Consejo de dicha corporación. Es abogada licenciada por la Escuela Libre de Derecho de México. De igual forma, ha cursado diversos estudios en la Oxford Royale Academy y en la Harvard Business School.