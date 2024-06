Peso Pluma arremete contra el “presidente” en su nueva canción: esto dice la letra completa de ‘HOLLYWOOD’

Peso pluma estrenó ÉXODO. (Peso Pluma)

Luego de mucho tiempo de espera el nuevo disco de Peso Pluma por fin vio la luz y se estrenó en todas las plataformas digitales. ÉXODO significa una continuidad importante en la carrera del cantante, luego de haberse consagrado con GÉNESIS, su anterior producción discográfica.

Desde luego los fans comenzaron a escuchar el nuevo disco desde su primer minuto de lanzamiento el pasado jueves 20 de junio por la tarde y ya tienen sus canciones favoritas. Una de ella es “HOLLYWOOD”, de la cual ha llamado mucho la atención una sección de la letra en la que se critica al “presidente”:

“Nuestra generación piensa diferente, Mira el presidente, otro más para la lista de corruptos, Poder absoluto, viven puro lujo, Mientras que uno aquí valiendo”.

¿De quién habla “HOLLYWOOD”?

"Hollywood". (YouTube)

El anterior fragmento ha despertado interés y debate en las redes sociales. Mientras que algunos consideran que no hace alusión a ningún presidente en específico, sino más bien a la situación actual de gobernanza en cualquier país, otros creen se refiere al actual presidente en turno Andrés Manuel López Obrador y otros a Felipe Calderón.

No obstante, es importante resaltar que en la misma letra se menciona que las varias cosas de las que habla la canción son las que se piensan mientras se pasea y se fuma un cigarro por Hollywood. Por tanto, también podría referirse al mandatario estadounidense.

Otro punto importante que se debe resaltar es que ésta canción no es nueva. Se trata de un cover en el cual Peso Pluma se suma a la interpretación y con arreglos musicales exclusivos para su disco ÉXODO.

“HOLLYWOOD” es una canción escrita e interpretada por Estevan Plazola, estrenada por primera vez en el año 2020. En esta versión Hassan Emilio comparte la labor vocal junto con Plazola y juntos crean una versión más acústica que la original.

Los años en los que presuntamente fue escrita “HOLLYWOOD”, por tanto corresponderían a la administración de AMLO. Lo cual pone sobre la mesa el debate, de nueva cuenta. Por supuesto, hasta el momento ni Peso pluma, ni Estevan Plazola han declarado nada sobre su canción.

LETRA COMPLETA DE “HOLLYWOOD”

El cantante lanzó su nuevo disco Crédito: YouTube.

No quiero acostarme, no puedo dormir

No puedo acabar, no me puedo rendir

Tantos recuerdos, logros que viví

Razones me sobran para sobrevivir

No quiero acostarme, no puedo dormir

No puedo acabar, no me puedo rendir

Tantos recuerdos, logros que viví

Razones me sobran para sobrevivir

No todo es como parece

Neta, yo soy prueba en vivo

¿No me creen? Yo se los digo

Hold up

Vivo muy a prisa, la vida de artista, drogas y mujeres

Otra más para la lista

En el ambiente con figuras grandes, citas importantes

Caviar y otras comidas elegantes

Veinte mil como si nada, mucha ropa que es de marca

Puras dieces son mis damas desde antes de la fama

Pero déjame empezar, siéntense, les vo’a contar

Lo que no sabían de mí, to’a la verdad

Me arrestaron a los quince años por querer logras todos mis sueños

Le marcaron a mis jefes, les dijeron que no andaba nada bueno

Doble pantalón para aguantar los cintarazos

Cuando me corrieron, yo me sentía abandonado

Son las cosas que uno va pensando

Rolando un cigarro paseando por Hollywood

Son las cosas que uno va pensando

Rolando un cigarro paseando por Hollywood

No quiero acostarme, no puedo dormir

No quiero acabar, no me puedo rendir

Tantos recuerdos, logros que viví

Razones me sobran para sobrevivir

Compa Peso

Next one playa

Adquiero lo que yo admiro, pocos saben de lo que hablo

Lo tomo como lo tengo porque firme con el diablo

Nuestra generación piensa diferente

Mira el presidente, otro más para la lista de corrupto

Poder absoluto, viven puro lujo

Mientras que uno aquí valiendo

Pero yo seguiré avanzando

(Pero yo seguiré avanzando)

Son las cosas que uno va pensando

Rolando un cigarro paseando por Hollywood

Son las cosas que uno va pensando

Rolando un cigarro paseando por Hollywood

No quiero acostarme, no puedo dormir

No quiero acabar, no me puedo rendir

Tantos recuerdos logros que viví

Razones me sobran para sobrevivir