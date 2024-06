Investigan a policías que presuntamente “escoltaban” a El Pitufo, generador de violencia del Cártel de Sinaloa en BC

Ya hay averiguaciones al interior de la corporación de seguridad (Foto: X/@submundodocrime)

Un video muestra el momento en el que diversos vehículos pasan por un fraccionamiento en Baja California. Entre las unidades destacan algunos oficiales y según los primeros reportes en dicho convoy viajaba Josué Medina Fernández, alias El Pitufo y quien es señalado como generador de violencia del grupo Los Rusos, una célula ligada al Cártel de Sinaloa.

Si bien la grabación de los hechos fue compartida durante el fin de semana pasado, fue el miércoles 19 de junio que las autoridades confirmaron que ya hay agentes de seguridad bajo investigación por el caso.

El titular de la Policía Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil, habló sobre las averiguaciones a raíz del video y señaló que ya hay indagatorias internas.

Por estas acciones ya hay indagatorias internas Crédito: FB/Policía Municipal de Mexicali t

“En este video podemos observar algunas cosas importantes, es a las 3:34 de la mañana y se pude observar que ingresan 16 vehículos de diferentes modelos, seis particulares, al numero siete ingresa una unidad de la Dirección de Seguridad Pública municipal, posteriormente ingresan otros siete vehículos y luego ingresa un patrulla RAM, también de Seguridad Pública”.

El funcionario confirmó la participación de vehículos oficiales y comentó que, según los informes preliminares sería un sujeto de interés para las autoridades, se trata de Josué Godínez Fernández, un hombre apodado El Pitufo.

“Sin embargo, no tengo yo la capacidad forense para determinar si es efectivamente o no la persona ya que se requiere de un dictamen por párte de un perito”, destacó Ariel Mendivil quien enfatizó que dos de lo vehículos implicados sí son de la corporación de seguridad, incluso adelantó que ya fueron identificados los uniformados encargados de las unidades.

Supuestamente en el granacio aparece "El Pitufo", ligado a Los Rusos Crédito:X@submundodocrime

Por lo anterior, cuatro personas ya fueron designadas a un área no operativa y el jefe de turno fue revelado de sus cargo. “La Dirección de Seguridad Municipal no escolta delincuentes”, aseveró el funcionario, quien dijo que de confirmarse los hechos, no representan el actuar del grueso de la corporación.

El tema llegó a la mañanera de Baja California

Mientras que por su parte, en la conferencia matutina del Gobierno de Baja California, la gobernadora de la entidad, Marina del Pilar Ávila, fue cuestionada por el video mencionado

Saúl Jaramillo García, Coronel de Infantería y subsecretario de Seguridad fue el encargado de responder al cuestionamiento y mencionó que sí tienen conocimiento de la grabación en la que aparece el convoy y los vehículos oficiales. Agregó que respetan las acciones tomadas por Pedro Ariel Mendivil y que están a la espera de los resultados de las investigaciones.

El tema también fue abordado en una conferencia del Gobierno de Baja California (Foto: Facebook/Gobierno de Baja California)

“Muchas veces en toda organización existen elementos buenos y malos. Tenemos los medios para actuar en consecuencia porque pues nosotros estamos para proteger a la sociedad y esto no pude ser”.

La gobernadora comentó que se trata de un tema “grave” y aseguró que en cuanto supo de la información se puso en contacto con Pedro Ariel y este último le confirmó la apertura de una carpeta y que se tomarían las medidas necesarias.

Por su parte, la fiscal de la entidad, María Elena Andrade, comentó que el caso esta siendo revisado para determinar si es del fuero federal y que la Fiscalía General del Estado de Baja California está atenta a la posible denuncia por parte del director de la policía.

Fue el pasado 16 de junio que fueron hallados mensajes amenazantes en Mexicali, los cuales estaban presuntamente firmados por Los Rusos, la cual es una célula criminal ligada a Ismael El Mayo Zambada.

(Foto: FESC)

En febrero pasado las autoridades de Baja California publicaron imágenes y nombres de 11 personas que presuntamente forman parte de la célula de Los Rusos, entre ellos estaba El Pitufo.