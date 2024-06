Mujer es hospitalizada tras ataque de abejas en Guasave, Sinaloa; policías reciben múltiples picaduras al auxiliarla

Las picaduras de abejas en gran cantidad pueden poner en peligro la salud. (Getty)

La picadura de una abeja puede ser perjudicial para la salud. Ejemplo de ello es lo ocurrido en el municipio de Guasave, Sinaloa, donde una mujer de 43 años de edad fue rescatada por policías cuando era atacada por un enjambre. Debido a la cantidad de veneno que ingresó a su cuerpo, la víctima tuvo que ser hospitalizada.

Los hechos ocurrieron poco después de las 15:30 horas del 18 de junio en la colonia Lázaro Cárdenas. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable de Guasave, consultado por el medio local Debate, elementos de dicha corporación se encontraban realizando un recorrido, cuando se percataron de la presencia de un cuerpo en el suelo.

Al acercarse para verificar la situación, repararon en que se trataba de una mujer que trataba de cubrirse con una cobija del ataque de una colmena, por lo que procedieron a realizar maniobras de rescate para ponerla a salvo.

Fotografía de archivo de una ambulancia. (EFE/ Arturo Cardeña)

Durante la acción, dos policías también recibieron múltiples picaduras en distintas partes del cuerpo, por lo que una vez que pusieron a salvo a la mujer, identificada como Erlinda ‘N’, tuvieron que ser atendidos por paramédicos de la Cruz Roja.

Por su parte, a la víctima se le brindaron primeros auxilios. Debido a la gravedad de las lesiones, tuvo que ser ingresada a un hospital para recibir atención médica.

Cabe destacar que, en el mes de mayo, Infobae México reportó el deceso de un hombre en la colonia Benito Juárez de Mazatlán, Sinaloa, luego de que de igual manera fuera atacado por un enjambre de abejas.

Esto es lo que debes hacer en un ataque de abejas

En México, es fundamental saber cómo reaccionar ante un ataque de abejas, especialmente de abejas africanizadas, conocidas por su agresividad.

Ante un ataque, lo primero es mantener la calma. No intentes espantar a las abejas moviendo los brazos, ya que esto puede intensificar su enojo. Dirígete rápidamente a un lugar cerrado como una casa, un coche o cualquier espacio donde puedas evitar que las abejas te sigan.

Cubrir la cabeza es crucial, especialmente los ojos, la nariz y la boca, porque las abejas son atraídas por el dióxido de carbono que exhalamos. Utiliza cualquier prenda a mano, como una camiseta o una chaqueta, para proteger tu rostro.

Aunque es percibida como una buena solución para alejarlas, es esencial no sumergirse en piscinas o cuerpos de agua. Los insectos te esperarán en la superficie y podrías ahogarte.

Fotografía de archivo fechada el 17 de enero de 2024, de una abeja silvestre polinizando una flor en Zapopan (México). EFE/Carlos Zepeda/ARCHIVO

Si has sido picado, retira los aguijones lo antes posible pero no uses pinzas ni tus dedos, ya que podrías inyectar más veneno al aplastar la bolsa del mismo que está adherida al aguijón. Lavar las picaduras con agua y jabón es recomendable para prevenir infecciones, asó como también aplicar hielo para reducir el dolor y la hinchazón.

Es importante buscar atención médica especialmente si presentas síntomas de una reacción alérgica severa como dificultad para respirar, hinchazón en la garganta o desmayos. En estos casos, el tratamiento médico inmediato puede ser crucial.

Finalmente, recuerda contactar a un especialista en control de plagas si encuentras una colmena cerca de áreas frecuentadas, pues debe ser removida de forma segura y profesional.